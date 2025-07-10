Дональд Трамп похвалив англійську президента Ліберії Джозефа Боакея

Про це повідомляє The Washington Post
9 липня, під час обіду з африканськими лідерами, президент США Дональд Трамп висловив захоплення президентом Ліберії Джозефом Боакаєм за його чудове володіння англійською мовою. Цю інформацію повідомили в одному з видань.
Після короткої промови Боакея на початку зустрічі в Білому домі, Трамп звернувся до нього з питанням:
“Дякую, така хороша англійська, де ви навчилися так гарно говорити? Де ви отримали освіту?”
На це Боакаї відповів, що здобував освіту у Ліберії.
Варто зазначити, що англійська мова є офіційною в Ліберії, оскільки країна була заснована афроамериканцями – колишніми рабами та вільнонародженими, які почали переселятися до Африки з 1822 року під егідою Американського колонізаційного товариства. Ліберія проголосила свою незалежність у 1847 році.
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