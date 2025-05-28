Трамп про війну в Україні: Путін не хоче миру, ситуація проясниться за два тижні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що Володимир Путін, лідер Росії, не має наміру завершувати війну в Україні. Він зазначив, що ситуація навколо конфлікту між Росією та Україною “стане зрозумілішою протягом найближчих двох тижнів”.

Ці коментарі Трамп зробив під час прес-конференції в Овальному кабінеті Білого дому 28 травня. Він підкреслив, що найближчим часом стане відомо, чи дійсно Путін намагається обманути світ.

«Протягом двох тижнів ми отримаємо більше інформації. Дуже скоро ми зрозуміємо, чи він нас дійсно обманює», – зазначив Трамп.

Президент також додав, що питання врегулювання конфлікту “стане яснішим упродовж наступних двох тижнів”. За його словами, у цьому процесі бере участь спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Трамп пояснив, що не вводив нові санкції проти Росії, оскільки не хотів зашкодити можливій угоді. Він підкреслив: «Я набагато жорсткіший, ніж багато хто з тих, про кого ви говорите, але важливо знати, коли застосовувати тиск. Якщо я вважаю, що це може зашкодити угоді, то це не моя війна. Це війна Байдена, Зеленського і Путіна. Це не війна Трампа», – наголосив він.

Крім того, Трамп висловив готовність провести тристоронню зустріч із президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, що може стати важливим кроком у пошуку мирного вирішення конфлікту.