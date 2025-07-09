Трамп вимагає від Південної Кореї збільшити оборонні витрати

Про це повідомляє Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп висловив вимогу до Південної Кореї збільшити витрати на оборону, підвищуючи тиск на свого азійського союзника. Це сталося після оголошення про введення 25% мит на імпорт з Південної Кореї до США, про що повідомляє Bloomberg.

На засіданні Кабінету міністрів 8 липня Трамп підкреслив:

“Південна Корея заробляє багато грошей, і вони дуже хороші, вони дуже хороші, але, знаєте, вони повинні самі платити за свою армію.” – Дональд Трамп

Ці коментарі пролунали на наступний день після того, як Трамп оголосив про запровадження 25% мит на товари з Японії та Південної Кореї. Однак для Південної Кореї введення мит відклали до 1 серпня, щоб дати можливість для переговорів.

Питання витрат на розміщення 28 500 американських військовослужбовців у Південній Кореї вже стало предметом суперечок під час попереднього президентства Трампа. Тепер тиск з його боку зростає на фоні активізації Північної Кореї, яка зміцнює свої зв’язки з Росією.

Після домовленості лідерів НАТО про підвищення витрат на оборону до 5% ВВП, Південна Корея також веде переговори зі своїми союзниками. За даними Міністерства оборони, у 2025 році країна планує витратити 2,32% ВВП на оборону.

У відповідь на заяви Трампа, міністерство оборони Південної Кореї підкреслило важливість дотримання угоди щодо стабільного розміщення американських військ та підтримки сильної оборонної позиції.

У 2024 році США та Південна Корея підписали п’ятирічну угоду про розподіл витрат на американські війська на півострові. Згідно з угодою, Південна Корея збільшить свою частку до 1,52 трильйона вон (приблизно 1,1 мільярда доларів) у 2026 році, що на 8,3% більше, ніж у 2025 році.

Зростання оборонних витрат у НАТО

У січні 2025 року Трамп закликав країни НАТО підвищити оборонні витрати до 5% ВВП, зазначаючи, що більшість держав не досягають навіть мінімального рівня у 2%, що призводить до того, що США покривають значну частину витрат, що є несправедливим.

Міністр оборони США Піт Гегсет 5 червня в Брюсселі заявив, що країни НАТО повинні підвищити оборонні витрати до 5% ВВП до саміту в Гаазі (24–25 червня).

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що всі члени альянсу до кінця 2025 року досягнуть цільового показника у 2% ВВП на оборону.

Деякі країни НАТО, особливо ті, що межують з Росією, підтримують ідею збільшення до 5%, тоді як інші, зокрема Іспанія, Італія та Португалія, висловлюють сумніви щодо доцільності та термінів реалізації цієї мети.

За підсумками саміту НАТО у Гаазі 24–25 червня було затверджено план збільшення оборонних витрат до 5% ВВП до 2035 року. З цих коштів 3,5% ВВП буде спрямовано на оборону, а 1,5% – на захист критичної інфраструктури, оборону мереж, готовність цивільного суспільства, інновації та розвиток оборонно-промислової бази.