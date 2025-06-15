Трамп пропонує Путіну посередництво у конфлікті Іран-Ізраїль

Як розповідає медіа ABC News

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив думку, що Володимир Путін, президент Росії, може виконати роль посередника у конфлікті між Іраном та Ізраїлем. Цю інформацію Трамп озвучив в інтерв’ю для ABC News.

Він також підкреслив, що готовий розглянути цю можливість.

“Путін готовий. Він зателефонував мені з цього приводу. Ми довго розмовляли про це.” – Дональд Трамп

Крім того, Трамп зазначив, що США можуть розглянути варіант втручання у конфлікт між Іраном та Ізраїлем.

“Станом на зараз ми не беремо участі у конфлікті. Та можливо, ми можемо втрутитися.” – Дональд Трамп

Раніше стало відомо, що після атак на Іран 13 червня, Ізраїль звернувся до адміністрації Трампа з проханням про підтримку у війні з Іраном для ліквідації іранської ядерної програми.

14 червня відбулася телефонна розмова між Путіним та Трампом, під час якої обговорювалися питання конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Путін нагадав Трампу про російські пропозиції щодо досягнення компромісу в питанні іранської ядерної програми.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські військові завдали ударів по численних цілях на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та інші військові споруди.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме доти, поки не буде досягнуто поставлених цілей.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

Після ізраїльської атаки кілька країн закрили свій повітряний простір. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах. Іран, у свою чергу, заявив, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень під час атаки.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

13 та 14 червня Ізраїль здійснив нові авіаудари по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати в причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.