Трамп прагне миру між Іраном та Ізраїлем після військових ударів

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про намір примусити Іран та Ізраїль укласти угоду, яка завершить їхній тривалий конфлікт. 13 червня Ізраїль здійснив атаки на ядерні об’єкти Ірану, на що Тегеран відповів ракетними та дроновими ударами по ізраїльських цілях. Про це Трамп повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп вважає, що зможе використати економічні зв’язки між цими країнами та США для зниження напруженості і досягнення мирної угоди.

“Незабаром у нас буде МИР між Ізраїлем та Іраном! Зараз відбувається багато дзвінків та зустрічей. Я багато роблю і ніколи ні за що не отримую похвали, але це нормально, ЛЮДИ розуміють. ЗРОБІТЬ БЛИЗЬКИЙ СХІД ЗНОВУ ВЕЛИКИМ!” – Дональд Трамп

Після атак на Іран 13 червня, Ізраїль звернувся до адміністрації Трампа з проханням про підтримку у війні проти Ірану, щоб знищити його ядерну програму. Ізраїлю не вистачає бомб для знищення бункерів та важких бомбардувальників, необхідних для атаки на іранський об’єкт зі збагачення урану, розташований глибоко під землею. США мають ці ресурси в межах досяжності польоту від Ірану.

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках цілей на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та інші військові споруди.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він зазначив, що операція триватиме доти, поки не буде досягнуто поставлених цілей.

Внаслідок атаки загинули високопосадовці Ірану, зокрема командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Після ізраїльських атак кілька країн закрили свій повітряний простір. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах. Іран, у свою чергу, заявив, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень під час атак.

У відповідь на ізраїльські удари Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. Пізніше, 13 та 14 червня, Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США у причетності до атак Ізраїлю на іранську територію. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.