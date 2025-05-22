Трамп про війну в Україні: Путін не хоче миру, але санкції не підтримує

19 травня президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами вперше відкрито висловив думку, що президент Росії Володимир Путін не має наміру завершувати війну в Україні, оскільки вважає, що здобуває перемогу. Раніше Трамп висловлював сподівання на те, що Путін прагне миру. Цю інформацію підтвердили три джерела, знайомі з перебігом розмови.
Незважаючи на визнання того, що Путін не бажає закінчення конфлікту, Трамп не підтримав ідею посилення санкцій проти Росії. Розмова з європейськими лідерами відбулася після його спілкування з Путіним. У ній взяли участь президент України Володимир Зеленський, а також лідери Франції, Німеччини, Італії та Європейської комісії. Європейські країни намагалися переконати Трампа зайняти більш жорстку позицію щодо Росії, але він ухилявся від цього.
Трамп запропонував ініціювати переговори між Росією та Україною у Ватикані, зазначивши, що направить туди держсекретаря Марка Рубіо та спецпосланника Кіта Келлога. За попередньою інформацією, ці переговори заплановані на червень. Деякі європейські лідери наполягали на тому, що результатом переговорів має стати безумовне припинення вогню, проте Трамп не підтримав цю ідею, хоча раніше пропонував 30-денне перемир’я.
Під час розмови Трамп також критикував міграційну політику європейських країн, вказуючи на те, що вона може загрожувати їхній стабільності. У відповідь президент Франції Еммануель Макрон попросив його не ображати європейські держави.
Телефонні розмови Трампа з Путіним та Зеленським
Путін також розповів про меморандум між Росією та Україною, який може включати питання припинення вогню та принципи врегулювання конфлікту, і висловив готовність працювати над таким документом. Він вважає, що переговори у Стамбулі свідчать про те, що сторони рухаються у правильному напрямку.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що якщо російська сторона запропонує меморандум, він не буде таємним. Такий документ міг би стати основою для «мапи», що веде до завершення війни та укладення договору. Меморандум має передбачати припинення вогню і бути підтриманий обома сторонами.
Того ж дня Трамп провів дві розмови з Зеленським. У другій розмові також взяли участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Фінляндії Александер Стубб. Зеленський повідомив, що обговорювалися переговори між Україною та Росією.
Трамп висловив думку, що Росія може подавати сигнали щодо можливого припинення вогню та подальших кроків. Зеленський попросив, щоб у разі неприйняття українською стороною російських пропозицій США розглядали це як небажання Росії закінчити війну.
20 травня Трамп заявив, що якщо дійде висновку, що не може вплинути на ситуацію, він «відступить» від переговорного процесу щодо припинення війни Росії проти України.