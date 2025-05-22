Трамп про війну в Україні: Путін не хоче миру, але санкції не підтримує

19 травня президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами вперше відкрито висловив думку, що президент Росії Володимир Путін не має наміру завершувати війну в Україні, оскільки вважає, що здобуває перемогу. Раніше Трамп висловлював сподівання на те, що Путін прагне миру. Цю інформацію підтвердили три джерела, знайомі з перебігом розмови.

Незважаючи на визнання того, що Путін не бажає закінчення конфлікту, Трамп не підтримав ідею посилення санкцій проти Росії. Розмова з європейськими лідерами відбулася після його спілкування з Путіним. У ній взяли участь президент України Володимир Зеленський, а також лідери Франції, Німеччини, Італії та Європейської комісії. Європейські країни намагалися переконати Трампа зайняти більш жорстку позицію щодо Росії, але він ухилявся від цього.

Трамп запропонував ініціювати переговори між Росією та Україною у Ватикані, зазначивши, що направить туди держсекретаря Марка Рубіо та спецпосланника Кіта Келлога. За попередньою інформацією, ці переговори заплановані на червень. Деякі європейські лідери наполягали на тому, що результатом переговорів має стати безумовне припинення вогню, проте Трамп не підтримав цю ідею, хоча раніше пропонував 30-денне перемир’я.

Під час розмови Трамп також критикував міграційну політику європейських країн, вказуючи на те, що вона може загрожувати їхній стабільності. У відповідь президент Франції Еммануель Макрон попросив його не ображати європейські держави.

Телефонні розмови Трампа з Путіним та Зеленським