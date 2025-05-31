Трамп підвищує мита на сталь до 50% для підтримки американської промисловості

Про це він сказав 30 травня на мітингу в Пенсильванії, повідомляє BBC та Reuters.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про значне підвищення мит на імпорт сталі, яке зросте з 25% до 50%. Ці нові тарифи набудуть чинності вже наступного тижня. Про це Трамп повідомив під час мітингу в Пенсильванії 30 травня, згідно з інформацією від BBC та Reuters.

“Ми збираємося запровадити підвищення на 25%. Ми збираємося підвищити тарифи на американську сталь з 25% до 50%.” – Дональд Трамп

Президент зазначив, що цей крок має на меті підтримати розвиток місцевої сталеливарної промисловості та зменшити залежність від імпорту з Китаю. Трамп також анонсував інвестиції в розмірі 14 мільярдів доларів у виробництво сталі, які будуть реалізовані завдяки партнерству між американською компанією US Steel та японською Nippon Steel. Деталі цього партнерства поки що не розкриваються.

Аналіз митної політики США

Раніше, 2 квітня, Трамп оголосив про введення мінімального мита в 10% на всі імпортні товари до США, при цьому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть вищими: для Китаю – 34%, для Європейського Союзу – 20%. Також США запровадили 10% мито на товари з України.

Крім того, Трамп підписав указ про введення 25% мита на імпорт автомобілів і вантажівок, яке набрало чинності 3 квітня, а мита на автозапчастини почали діяти з 3 травня.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила занепокоєння через нові рішення США, підкресливши, що універсальні тарифи негативно впливають на бізнес і споживачів у всьому світі, особливо на трансатлантичні економічні відносини. Єврокомісія вже готує пакет контрзаходів у відповідь на нові мита на сталь і готова до подальших дій у разі невдачі переговорів із США.

4 квітня Китай відреагував на підвищення мит США, запровадивши тарифи на американський імпорт у розмірі 34%, які набрали чинності 10 квітня. 8 квітня Трамп збільшив тарифи на китайські товари до 104%, а 9 квітня більшість взаємних тарифів були призупинені на 90 днів, за винятком китайських, які піднялися до 125%. У відповідь Китай запровадив додаткові 84% мита на імпорт з США.

10 квітня у Білому домі повідомили, що фактична ставка тарифів США на китайський імпорт становить 145%. 11 квітня Китай підвищив мита з 84% до 125%, які мали почати діяти з 12 квітня.

12 травня США та Китай досягли угоди про 90-денне призупинення дії додаткових мит: США знизили тарифи з 145% до 30%, а Китай – з 125% до 10% на американські товари.