Трамп готовий до мирних переговорів щодо України за умови участі Путіна – Ердоган

Як повідомляє медіа Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що Дональд Трамп, президент США, висловив готовність взяти участь у мирних переговорах щодо війни Росії в Україні, якщо Володимир Путін, президент РФ, також погодиться на цю зустріч. Цю інформацію оприлюднила агенція Reuters.

Під час повернення з саміту НАТО, де Ердоган вперше зустрівся з Трампом після його повернення на посаду, турецький лідер зазначив, що обговорив з американським президентом намір Анкари організувати зустріч російського та українського лідерів для мирних переговорів.

“Він (Трамп – ред.) сказав: “Якщо Путін приїде до Стамбула чи Анкари для вирішення проблеми, то я також приїду”.

Ці слова Ердоган озвучив журналістам 26 червня.

“Ми проведемо необхідні контакти, і, дай Боже, відбудеться ця зустріч якомога швидше”, – додав президент Туреччини.

Саміт НАТО проходив у Гаазі, Нідерланди, 24-25 червня, де 25 червня відбулося пленарне засідання лідерів країн-членів Альянсу, в якому взяв участь і Трамп.

На саміті Трамп також провів ряд зустрічей, зокрема, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Зустріч між Трампом і Зеленським тривала близько 50 хвилин, під час якої президенти обговорили можливість закупівлі американського озброєння для України, зокрема, систем протиповітряної оборони.

Крім того, президенти обговорили деталі майбутніх переговорів між Україною та Росією, які можуть відбутися у Стамбулі.