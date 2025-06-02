Як розповідає прес-секретарка Білого дому Керолайн Левітт на C-SPAN

Керолайн Левітт, речниця адміністрації президента США Дональда Трампа, оголосила про готовність Трампа до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним. Цю ініціативу щодо формату зустрічі запропонувала Україна під час переговорів у Стамбулі 2 червня.

Левітт зазначила, що Трамп бажає, щоб Зеленський і Путін сіли за стіл переговорів.

“Ми бачили, як вони це зробили за наполяганням президента Трампа сьогодні. Але що стосується того, як президент ставиться до цих переговорів і до того, що там відбулося, я дозволю йому самому висловитися з цього приводу.”

– Керолайн Левітт

Також речниця прокоментувала реакцію Трампа на спецоперацію Служби безпеки України “Павутина”.

“Реакція така, що цій війні потрібно покласти край, і ця війна була жорстокою з обох сторін. Занадто багато людей загинуло, і президент хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів, і він чітко дав це зрозуміти обом лідерам як публічно, так і приватно.”

– Керолайн Левітт

Раніше стало відомо, що міністр оборони США Піт Гегсет отримував регулярні оновлення про хід спецоперації СБУ “Павутина”, яка відбулася 1 червня і була спрямована на ураження літаків Повітряно-космічних сил Росії.

Другий раунд переговорів у Стамбулі

2 червня українська та російська делегації провели другий раунд переговорів у Стамбулі за посередництва Туреччини, який тривав понад годину. За результатами зустрічі, очільник Міноборони України Рустем Умєров повідомив про досягнуті домовленості щодо обміну полоненими та репатріації 6 тисяч тіл загиблих військових.

Російська сторона надала Україні “меморандум”, що містить їхнє бачення мирного врегулювання та умови для припинення вогню. Київ має тиждень на його вивчення та аналіз, після чого сторони зможуть узгодити подальші кроки. Умєров запропонував провести наступний раунд переговорів у період з 20 по 30 червня.

Проте, за словами першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці, російська сторона відмовилася від безумовного припинення вогню та зустрічі Зеленського з Путіним.

Спецоперація СБУ “Павутина”

1 червня в Росії повідомили про атаку безпілотників у чотирьох регіонах. За даними спецслужб, СБУ атакувала бомбардувальну авіацію Повітряно-космічних сил РФ, зокрема військову авіабазу “Белая” в Іркутській області, аеродром “Оленья” в Мурманській області, а також летовища “Дягилево” в Рязанській та “Іваново” в Іванівській областях.

Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що в результаті операції було уражено 41 літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160. Підготовка до операції тривала понад півтора року, а орієнтовна вартість знищеної авіатехніки становить близько 7 мільярдів доларів.