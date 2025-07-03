Трамп про переговори з Путіним і військову допомогу Україні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що під час нещодавньої телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним не вдалося досягти жодного прогресу у питанні припинення війни в Україні. Цю інформацію він озвучив журналістам на авіабазі “Ендрюс” у штаті Меріленд.

“У нас була телефонна розмова (з Путіним – Ред.). Це була досить тривала розмова. Ми говорили про багато речей, зокрема Іран, а також про війну в Україні. І мені це не подобається. Я незадоволений його позицією щодо угоди з Україною. Ні, сьогодні я зовсім не досяг із ним жодного прогресу.” – Дональд Трамп

Трамп також підкреслив, що Сполучені Штати продовжують надавати Україні військову допомогу, але водночас необхідно забезпечити достатні запаси для власних потреб країни.

“Ми продовжуємо постачати Україні зброю. Ми працюємо з ними, намагаючись їм допомогти. Але ми маємо переконатися, що у нас самих достатньо зброї. Байден виснажив усю нашу країну, відправляючи їм зброю. Ми повинні подбати про власні запаси.” – Дональд Трамп

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом може відбутися його розмова з Трампом.

Щодо можливого призупинення постачань озброєнь Україні, в Білому домі раніше заявили про тимчасове припинення поставок ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів через зменшення запасів на американських складах.

В українському Міністерстві закордонних справ наголосили, що будь-які затримки у підтримці оборонних спроможностей України з боку США лише сприятимуть Кремлю продовжувати війну, а не шукати шляхи її завершення. Київ і Вашингтон активно консультуються на всіх рівнях щодо відновлення постачань озброєнь та шукають взаємовигідні рішення.

У Міністерстві оборони України повідомили, що офіційних повідомлень про зупинення або перегляд графіків постачання оборонної допомоги від США не надходило. Водночас вони перевіряють наявні дані та деталі.

Після другого вступу Дональда Трампа на посаду президента США військова допомога Києву ще не надавалася, але озброєння в межах пакетів, оголошених адміністрацією Джо Байдена, продовжувало надходити після припинення поставок на початку березня.