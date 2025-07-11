Трамп про атаку Росії на Україну та нові санкції США

Про це Дональд Трамп розповів журналістам перед вильотом до Техасу, передає Assosiated Press

У ніч на 11 липня президент США Дональд Трамп висловив свою реакцію на нещодавню атаку Росії на Україну. Внаслідок обстрілу російськими військами пологового будинку в Харкові, пацієнтки зазнали стресу, а сама будівля отримала значні пошкодження. Трамп поділився цими новинами з журналістами перед своїм вильотом до Техасу, про що повідомила агенція Associated Press.

На запитання про те, чи знає він про цю атаку, Трамп підтвердив свою обізнаність.

“Так, я знаю що відбувається. Ви побачите, що станеться.” – Дональд Трамп

На початку квітня 50 американських законодавців, очолюваних республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем, представили двопартійний законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій проти Росії у разі зриву мирних переговорів щодо України. Зокрема, законопроєкт пропонує встановити 500% тариф на імпорт товарів з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші сировини.

9 липня республіканські лідери Конгресу США, спікер Палати представників Майк Джонсон і лідер більшості в Сенаті Джон Тун, заявили про готовність впроваджувати нові санкції проти Росії.

10 липня стало відомо, що Трамп готовий підписати законопроєкт, якщо отримає право остаточного рішення щодо запровадження санкцій.

Держсекретар США Марко Рубіо під час зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим також повідомив про можливість нових санкцій проти Росії через її небажання завершити війну, розпочату проти України.