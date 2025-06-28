Візит Дональда Трампа до Китаю з бізнес-лідерами: нові торговельні угоди

Про це пише японське видання Nikkei Asia з посиланням на джерела.

Президент США Дональд Трамп планує візит до Китаю, в якому його супроводжуватимуть десятки керівників провідних компаній. Цю інформацію оприлюднило японське видання Nikkei Asia, посилаючись на свої джерела.

Поїздка запланована на цей рік і має нагадувати травневий візит Трампа на Близький Схід, де він також був у супроводі понад 30 бізнес-лідерів. Тоді було укладено угоди на загальну суму понад 2 трильйони доларів.

Серед учасників тієї поїздки були такі відомі особи, як Ілон Маск (Tesla), Стівен Шварцман (Blackstone), Ларрі Фінк (BlackRock), Сем Альтман (OpenAI), Дженсен Хуанг (Nvidia), Алекс Карп (Palantir Technologies) та Енді Джессі (Amazon).

Підготовка до візиту розпочалася після оголошення Трампа про підписання торговельної угоди між США та Китаєм. Речник Міністерства комерції Китаю повідомив про досягнення “додаткового порозуміння” щодо експорту рідкісноземельних елементів та зняття обмежень на експорт із США до Китаю.

“Китай, відповідно до законодавства, розглядатиме та схвалюватиме заявки на експорт контрольованих товарів.” – Речник Міністерства комерції Китаю

Крім того, китайський представник зазначив, що США знімуть ряд обмежень, зокрема щодо експорту напівпровідників та технологій штучного інтелекту, які були введені за адміністрації Байдена.

Після введення Трампом підвищених тарифів, які перевищили 145%, країни домовилися про 90-денну паузу для більшості митних зборів під час зустрічі в Женеві між міністром фінансів США Скоттом Бессентом і віцепрем’єром Китаю Хе Ліфеном.

Однак міністр торгівлі США Говард Латнік висловив занепокоєння, що Пекін навмисно затягує відновлення експорту рідкісноземельних металів, що призводить до перебоїв у постачанні для американських військових підрядників, автовиробників і авіакосмічних компаній.

Джерела повідомляють про внутрішні суперечності між Бессентом, який прагне “великого, прекрасного ребалансування” відносин із Китаєм, та держсекретарем Марко Рубіо, відомим критиком Китаю. Напруженість зросла після оголошення Рубіо про нову політику масового анулювання віз китайських студентів.

На початку червня Трамп провів телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої вони домовилися відвідати один одного та доручили своїм штабам провести переговори.

Обидві країни відчувають тиск необхідності знизити напруженість, адже світова економіка страждає через контроль Китаю над експортом рідкісноземельних мінералів, а інвестори занепокоєні торговельною політикою Трампа.

Китай також скоротив поставки ключових товарів для американського імпорту, зокрема програмного забезпечення для проєктування мікросхем та деталей для атомних електростанцій.

12 травня країни уклали 90-денну угоду в Женеві про скасування частини тарифів, введених після повернення Трампа на посаду президента у січні. Проте ця тимчасова угода не вирішила глибших проблем двосторонніх відносин, таких як незаконна торгівля фентанілом, статус Тайваню та домінування державних підприємств у китайській економіці.

Китай розглядає експорт рідкісноземельних мінералів як важіль впливу, здатний створити політичний тиск на адміністрацію США у разі уповільнення економічного зростання через дефіцит цих матеріалів.

Останніми роками США визначають Китай як головного геополітичного суперника, здатного кинути виклик Америці як у економічній, так і у військовій сферах.