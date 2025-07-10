Доктрина непередбачуваності Трампа: вплив на світову політику

Як повідомляє BBC News Україна.

У червні Дональд Трамп відповів на запитання про можливу атаку на Іран спільно з Ізраїлем, заявивши: “Можливо, я це зроблю, а можливо, і ні. Ніхто не знає, що я робитиму”. Він також зазначив, що готовий дати Ірану двотижневу паузу для відновлення переговорів, перш ніж завдати удару.

Це підкреслює певний шаблон: найбільш передбачуваним у Трампі є його непередбачуваність. Він часто змінює свою думку, суперечить сам собі та демонструє непослідовність.

“[Трамп] вибудував дуже централізовану систему рішень, можливо, максимально централізовану – принаймні у зовнішній політиці – з часів Річарда Ніксона”, – зазначає Пітер Трубовіц, професор міжнародних відносин Лондонської школи економіки. – “А це робить політичні рішення залежними від характеру Трампа, його уподобань, його темпераменту”.

Трамп перетворив свою непередбачуваність на стратегічний актив, піднявши її до рівня доктрини. Тепер ця особистісна риса визначає зовнішню та оборонну політику США.

Це змінює світовий порядок. Політологи називають це “теорією божевільного”, коли лідер світової держави намагається переконати супротивника, що його темперамент може призвести до непередбачуваних дій. Якщо це правильно використати, це може стати інструментом примусу, і Трамп вважає, що це працює, змушуючи союзників діяти за його сценарієм.

Однак виникає питання: чи може такий підхід спрацювати проти ворогів? Чи не стане це слабким місцем, адже Трамп демонструє відомі риси свого характеру, що робить його поведінку більш передбачуваною?

Нападки на союзників і симпатії до Путіна

Трамп розпочав свій другий термін з прояву прихильності до президента Росії Володимира Путіна, водночас критикуючи союзників. Він образив Канаду, заявивши, що вона має стати 51-м штатом США, і висловив готовність розглянути військову силу для анексії Гренландії, автономної території Данії, союзника США.

П’ята стаття Північноатлантичного договору зобов’язує членів НАТО захищати один одного, але Трамп поставив під сумнів зобов’язання США щодо колективної оборони.

“Я думаю, що п’ята стаття зараз на апараті життєзабезпечення”, – заявив колишній британський міністр оборони Бен Воллес.

“На цей момент трансатлантичному альянсу настав кінець”, – висловився колишній генпрокурор Домінік Грив.

Витік з чату адміністрації Трампа продемонстрував зневагу до європейських союзників.

“Я повністю поділяю вашу огиду до нахлібництва європейців”, – написав міністр оборони США Піт Гегсет своїм колегам, додавши: “ЖАЛЮГІДНІ”.

На початку року на безпековій конференції в Мюнхені віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон більше не буде гарантом європейської безпеки, що фактично підсумувало 80-річну історію трансатлантичної солідарності.

“Те, що зробив Трамп, викликає серйозні сумніви та питання щодо надійності міжнародних зобов’язань Америки”, – каже професор Трубовіц.

Він також зазначає, що тепер будь-які угоди європейських країн зі США можуть бути переглянуті в будь-який момент.

Трамп дійсно досяг певних результатів. Чотири місяці тому британський прем’єр-міністр Кір Стармер оголосив про збільшення витрат на оборону до 2,5% ВВП, а на саміті НАТО ця цифра зросла до 5% – значний показник, якого прагнуть інші члени альянсу.

Передбачуваність непередбачуваності

Трамп не є першим американським президентом, який використовує “доктрину непередбачуваності”. У 1968 році Річард Ніксон намагався закінчити війну у В’єтнамі, і його стратегія полягала в тому, щоб змусити північнов’єтнамських переговорників вірити, що він може вчинити непередбачувані дії.

“Скажіть північнов’єтнамським перемовникам, що Ніксон – божевільний, і ви не знаєте, що він збирається робити, тому вам краще дійти згоди, поки не почалося справжнє божевілля”, – розповідає Майкл Деш, професор міжнародних відносин в університеті Нотр-Дам. – “Це і є теорія божевільного”.

Джулі Норман, професорка політології в Університетському коледжі Лондона, підтверджує, що сьогодні дійсно існує “доктрина непередбачуваності”. Вона зазначає, що важко передбачити, що станеться завтра, і це завжди був підхід Трампа.

Трамп ефективно використовує свою репутацію непостійної людини, щоб змінити характер трансатлантичної оборонної співпраці. Деякі європейські лідери, щоб зберегти прихильність Трампа, почали лестити та загравати. Червневий саміт НАТО в Гаазі став яскравим прикладом цього.

Генсек НАТО Марк Рютте надіслав перед самітом “дорогому Дональду” текстове повідомлення, яке сам Трамп згодом оприлюднив: “Вітаю та дякую вам за рішучі дії в Ірані, це було дійсно неймовірно”.

Трамп зазначив, що всі члени НАТО погодилися збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП, заявивши: “Ви зробите те, що не зміг жоден президент за останні десятиліття”.

Ентоні Скарамуччі, колишній директор з комунікацій Трампа, прокоментував: “Пане Рютте, він намагається поставити вас у незручне становище. Він буквально сидить на борту Air Force One і кепкує”.

Це може бути слабким місцем “доктрини непередбачуваності” Трампа: дії інших можуть базуватися на припущенні, що Трамп прагне лестощів або швидких перемог, нехтуючи складними процесами. Якщо це так, то це обмежує його здатність обманювати супротивників, адже вони добре знають його характер.

Хто не сприймає чарівність та погрози

Постає питання: чи може “доктрина непередбачуваності” спрацювати проти супротивників? Президент України Володимир Зеленський, союзник, якому Трамп і Венс дали прочухана в Овальному кабінеті, згодом погодився на вигідні для США умови на розробку українських мінеральних ресурсів.

Проте Володимир Путін, очевидно, залишається байдужим до чарівності та погроз Трампа. Після чергової телефонної розмови Трамп висловив “розчарування” через те, що Путін не готовий припинити війну проти України.

Щодо Ірану, Трамп обіцяв виборцям припинити участь США в нескінченних війнах на Близькому Сході. Однак його рішення завдати удару по ядерних об’єктах Ірану стало, мабуть, найбільш непередбачуваним кроком його другого терміну. Питання в тому, чи дасть це бажаний ефект.

Колишній міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейг вважає, що це призведе до протилежного результату, змусивши Іран з більшою ймовірністю прагнути до розробки ядерної зброї.

“Вкрай імовірно, що зараз Іран ухвалить рішення про створення ядерної зброї”, – каже професор Майкл Деш. – “Тож не здивуюся, якщо вони зачаїлися і зроблять усе можливе, щоб завершити повний цикл і провести випробування”.

Він додає, що інші диктатори, які стикалися із США і загрозою зміни режиму, засвоїли уроки Саддама Хусейна і Муаммара Каддафі, тому іранці прагнутимуть до володіння критичним засобом стримування, спостерігаючи за цими прикладами.

Один з можливих сценаріїв – зміцнення Ісламської Республіки, вважає Мохсен Мілані, професор політики в університеті Південної Флориди.

Втрата довіри до переговорів може стати наслідком непередбачуваної політики США. Професор Джулі Норман застерігає, що люди не захочуть вести бізнес із США, якщо не довірятим їм у переговорах і питаннях безпеки.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європі тепер необхідно стати оперативно незалежною від США, визнаючи зміну стратегічних пріоритетів Америки.

“Це важливо, бо канцлер визнає, що стратегічні пріоритети США змінюються”, – каже професор Трубовіц. – “Те, що існувало до вступу Трампа на посаду, вже змінилося. Тому так, Європі доведеться стати більш незалежною в оперативному плані”.

Європейським країнам доведеться суттєво збільшити оборонну промисловість, щоб отримати обладнання та потужності, які наразі має лише США. Це займе роки.

Професор Трубовіц вважає, що непередбачуваність Трампа відіграла свою роль, але важливіше те, що політика США змінилася, і пріоритети тепер відрізняються від європейських.

За словами професора Мілані, Трамп намагається зміцнити позиції США у глобальному світопорядку, закріпити лідерство Америки, оскільки Китай є головним викликом.

Таким чином, завдання США та Європи в галузі оборони й безпеки дедалі більше розходяться. Непередбачуваність Трампа означає, що Європа більше не може повністю покладатися на США у виконанні історичних зобов’язань з оборони континенту.

Хоча “доктрина непередбачуваності” базується на поєднанні стратегії та характеру Трампа, вона працює – принаймні для деяких.