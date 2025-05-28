Як повідомляє соцмережа Truth Social Дональда Трампа

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що участь Канади в системі протиракетної оборони “Золотий купол” обійдеться країні в 61 мільярд доларів. Цю інформацію він оприлюднив у своїх соціальних мережах.

Трамп також натякнув, що готовий забезпечити захист Канади безкоштовно, якщо країна вирішить стати “51-м штатом” США. “Я повідомив Канаді, яка прагне приєднатися до нашої чудової системи Golden Dome, що це коштуватиме 61 мільярд доларів, якщо вони залишаться окремою, але нерівноправною нацією. Але якщо вони стануть нашим улюбленим 51-м штатом, це коштуватиме НУЛЬ,” – написав Трамп у вівторок.

На минулому тижні Трамп представив амбітний план створення щита для захисту від балістичних, гіперзвукових і крилатих ракет, зазначивши, що система буде повністю готова до завершення його президентського терміну. Проте технології, зокрема космічні перехоплювачі, ще не пройшли практичне випробування.

Президент США також підкреслив, що загальна вартість проекту становитиме 175 мільярдів доларів. Наразі Конгрес розглядає початкове фінансування в розмірі 25 мільярдів. Водночас Бюджетне управління Конгресу оцінило, що повна розробка та запуск космічної компоненти можуть коштувати до 542 мільярдів доларів протягом 20 років.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні підтвердив, що Оттава розглядає можливість приєднання до американського проекту, проте відмовився коментувати фінансові деталі, зазначивши, що переговори перебувають на початковій стадії.

Канада та США мають тривалу історію оборонної співпраці, зокрема з 1950-х років між країнами функціонує спільна система протиповітряної оборони NORAD.

Заяви Трампа про Канаду

6 січня Трамп у своїх соцмережах стверджував, що “багатьом людям у Канаді хотілось би стати 51-м штатом”.

Канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо відповів на ці заяви, зазначивши, що на це “немає жодного шансу”.

8 січня Трамп опублікував дві карти США з приєднаною Канадою, що викликало широкий резонанс у медіа.