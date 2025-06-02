Дональд Трамп поширює теорії змови про здоров’я Джо Байдена

Як пише NBC News

У суботу президент США Дональд Трамп опублікував у соціальній мережі Truth Social допис, що містить теорію змови. У ньому стверджується, що колишнього президента Джо Байдена нібито стратили ще у 2020 році, а на його місце поставили клони або роботи.

Цей пост з’явився на сторінці Трампа в Truth Social і спочатку був опублікований анонімним користувачем llijh, який має близько 6000 підписників і раніше вже поширював подібні теорії. Трамп поділився цим дописом зі своїми майже 10 мільйонами підписників, не додавши жодного коментаря.

На даний момент Білого дому не надали офіційної відповіді на цю ситуацію.

Згідно з інформацією NBC News, це не перший випадок, коли Трамп поширює дезінформацію або теорії змови. Він роками наполягає на фальсифікації президентських виборів 2020 року.

Під час своєї передвиборчої кампанії 2024 року Трамп також робив суперечливі заяви, зокрема про іммігрантів з Гаїті, а також поширював неправдиву інформацію про народження Барака Обами.

Крім того, Трамп активно підтримує інші теорії змови, зокрема про “глибинну державу” та неправдиві відомості про вакцини.

Стан здоров’я Джо Байдена

18 травня 2025 року речник 46-го президента США Джо Байдена повідомив, що у політика діагностували агресивну форму раку простати. Водночас зазначається, що хвороба виявилася чутливою до гормональної терапії, що дозволяє ефективно контролювати стан.

Дізнавшись про це, чинний президент Дональд Трамп побажав своєму попереднику якнайшвидшого одужання.

Проте 19 травня 2025 року Дональд Трамп-молодший поставив під сумнів, як дружина Байдена, докторка Джилл Байден, могла не помітити рак у чоловіка. Водночас варто зазначити, що Джилл Байден є докторкою педагогічних наук, а не лікарем.

Звинувачення у замовчуванні

Дональд Трамп висловив думку, що “хтось приховує факти” щодо діагнозу раку простати у Джо Байдена. Він припустив, що Байден або його медична команда могли намагатися приховати хворобу та зниження когнітивних функцій під час перебування на посаді, про що повідомляє британська газета The Telegraph.

Трамп також висловив сумніви щодо лікаря, який проводив медичний огляд Байдена у центрі Волтера Ріда, припустивши, що той міг пропустити рак або надати неправдиву інформацію, а також поставив під сумнів розумові здібності Байдена.

У відповідь речник Байдена Кріс Мігер спростував звинувачення у замовчуванні, зазначивши, що останній відомий тест на рівень антигену (PSA), який використовується для виявлення раку простати, був проведений у 2014 році, а повторний аналіз зробили лише у 2025 році.