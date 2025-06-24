Дональд Трамп отримав похвалу від генсека НАТО за оборонні ініціативи

Як повідомляє соцмережа Truth Social Дональда Трампа

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп поділився скриншотом повідомлень, які нібито надіслав генеральний секретар НАТО Марк Рютте. У цих повідомленнях Рютте висловлює похвалу Трампу за його рішучі дії щодо Ірану.

Цей допис разом зі скриншотом Трамп опублікував на своїй платформі Truth Social.

У тексті повідомлень зазначається, що Трамп зробив те, на що “ніхто інший не наважився”, і додається, що “тепер ми більше у безпеці”.

Крім того, у повідомленні йдеться про “ще один великий успіх у Гаазі” на майбутньому саміті НАТО, а також про те, що “усі погодились на 5%”. Це стосується зобов’язання країн-членів НАТО збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП, що було вимогою Трампа після його повернення на пост президента.

“Дональде, ви привели нас до справді, справді важливого моменту для Америки, Європи та світу. Ви досягнете того, чого жоден американський президент за десятиліття не міг зробити.”

На даний момент генеральний секретар НАТО Марк Рютте не прокоментував публікацію Трампа.

Раніше стало відомо, що уряд Іспанії відхилив прохання Рютте про збільшення витрат на оборону до 5% ВВП до 2032 року. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес надіслав спеціальний лист, в якому зазначив, що “зобов’язання щодо цілі в 5% є контрпродуктивним”.

Велика Британія, у свою чергу, пообіцяла підвищити витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року, а не до 2032-го. Британський уряд планує досягти мети у 4,1% ВВП на національну безпеку до 2027 року, з яких 2,6% будуть спрямовані на основні оборонні витрати, а 1,5% – на забезпечення “стійкості”, включаючи безпеку кордонів та захист від кібератак.