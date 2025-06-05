Трамп підписав указ про заборону в'їзду громадянам 12 країн

Як повідомляється в офіційній заяві Білого Дому

4 червня президент США Дональд Трамп підписав указ, що забороняє в’їзд до країни громадянам 12 країн через загрози національній безпеці. У документі також зазначено про часткові обмеження для деяких інших держав. Цю інформацію було оприлюднено в заяві Білого Дому.

“Ми не можемо мати відкриту міграцію з будь-якої країни, де ми не можемо безпечно й надійно перевіряти і контролювати… Саме тому сьогодні я підписую новий указ, який запроваджує обмеження на поїздки.” – Дональд Трамп

Указом доручено Держсекретарю, Генеральному прокурору, Міністру внутрішньої безпеки та Директору Національної розвідки визначити країни з недостатнім рівнем перевірки для можливого запровадження повної або часткової заборони на в’їзд.

Згідно з новими правилами, заборона на в’їзд стосуватиметься громадян таких країн: Афганістан, М’янма, Чад, Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Іран, Лівія, Сомалі, Судан, Чад та Ємен.

Крім того, для жителів семи країн, зокрема Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели, передбачено часткові обмеження.

Цей указ набуде чинності 9 червня о 00:01. Водночас, документ містить винятки для постійних законних резидентів, власників чинних віз, окремих категорій віз та осіб, чий в’їзд відповідає національним інтересам США.

За інформацією CNN, рішення про підписання указу було ухвалено Трампом після “антисемітського нападу”, що стався 1 червня в штаті Колорадо. Хоча це питання обговорювалося раніше, саме цей інцидент прискорив прийняття рішення.

Сомалі висловила готовність співпрацювати зі Сполученими Штатами для вирішення будь-яких проблем безпеки. Посол Сомалі в США Дахір Хассан Абді зазначив, що його країна “цінує свої давні відносини” з Америкою, як повідомляє BBC.

Також Міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельйо попередив, що “перебування в Сполучених Штатах є великим ризиком для будь-кого, не лише для венесуельців”.