Трамп підписав масштабний податковий законопроєкт зі збільшенням боргу

Про це повідомляє Reuters.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав законопроєкт, який раніше отримав підтримку обох палат Конгресу. Цей документ передбачає зниження податків та підвищення стелі державного боргу. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

“Це найбільший законопроєкт свого роду в історії. Такого ще ніколи не було.” – Дональд Трамп

Трамп вважає, що цей законопроєкт є “найбільшим скороченням податків в американській історії” і називає його ухвалення законодавцями “найвеличнішою перемогою”.

Документ, розроблений адміністрацією у Вашингтоні, Трамп описує як “єдиний, великий, красивий законопроєкт”. Він передбачає значне зниження податків та витрат у різних сферах, водночас збільшуючи фінансування оборони, зокрема на створення системи протиракетної оборони Golden Dome (“Золотий купол”). Також у законопроєкті закладено заходи для посилення контролю на кордоні.

Цей законопроєкт також фінансуватиме посилення імміграційного контролю, що, за прогнозами, може призвести до втрати медичного страхування мільйонами американців.

Ілон Маск, засновник SpaceX, який раніше координував роботу урядового відомства з підвищення ефективності, неодноразово критикував цей законопроєкт, зокрема через підвищення стелі державного боргу.

Ключові аспекти податкового законопроєкту Трампа

1 липня 2025 року Сенат США ухвалив 940-сторінковий законопроєкт “One Big Beautiful Bill”, який є основною ініціативою адміністрації Трампа. Цей документ включає значні податкові пільги, скорочення соціальних програм, збільшення витрат на оборону та підвищення стелі державного боргу.

3 липня Палата Представників також підтримала законопроєкт після тривалих дебатів і направила його на підпис Трампу.

Основні положення законопроєкту включають:

Податки: постійні податкові пільги для бізнесу та сімей, скасування податків на чайові та понаднормову оплату, нові податкові кредити для американських автовиробників.

постійні податкові пільги для бізнесу та сімей, скасування податків на чайові та понаднормову оплату, нові податкові кредити для американських автовиробників. Скорочення соціальних програм: зменшення фінансування Medicaid та програм допомоги з харчування (SNAP). За прогнозами, до 2034 року понад 12 мільйонів американців можуть втратити медичну страховку.

зменшення фінансування Medicaid та програм допомоги з харчування (SNAP). За прогнозами, до 2034 року понад 12 мільйонів американців можуть втратити медичну страховку. Оборона та імміграція: $170 мільярдів на зміцнення кордону та посилення імміграційного контролю, $160 мільярдів на оборону, включаючи проект створення нової системи ПРО “Golden Dome”.

$170 мільярдів на зміцнення кордону та посилення імміграційного контролю, $160 мільярдів на оборону, включаючи проект створення нової системи ПРО “Golden Dome”. Фінанси: підвищення стелі державного боргу на $5 трильйонів, з очікуваним зростанням дефіциту бюджету на $3,3 трильйона протягом наступних 10 років.

Відомо, що у травні Маск залишив адміністрацію, завершивши свою участь у державній роботі через розбіжності щодо цього законопроєкту, який він назвав “руйнівним” і таким, що “знищить робочі місця”.