Трамп посилює санкції проти Куби: новий меморандум про національну безпеку

Як йдеться у офіційному пресрелізі Білого дому

30 червня, у понеділок, президент США Дональд Трамп підписав меморандум, що стосується національної безпеки, який має на меті посилити санкції проти Куби. Цю інформацію було оприлюднено в пресрелізі на офіційному сайті Білого дому.

“Меморандум відновлює та посилює курс щодо Куби, який діяв під час першої каденції президента, скасовуючи рішення адміністрації Байдена, яка послабила тиск на кубинський режим.” – Пресреліз Білого дому

У документі зазначається, що нові заходи припиняють “економічну практику”, яка надає непропорційні вигоди кубинському уряду, його військовим та силовим структурам, за рахунок кубинського населення.

“Прямі або непрямі фінансові операції з організаціями, контрольованими кубинськими військовими, такими як Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) та її структурами – забороняються, за винятком тих, які просувають політичні цілі США або підтримують кубинський народ.” – Пресреліз Білого дому

Меморандум також вводить заборону на поїздки громадян США до Куби на “щонайменше п’ять років”. У заяві підкреслюється, що Сполучені Штати продовжують підтримувати економічне ембарго проти Куби та виступають проти будь-яких ініціатив щодо його скасування в ООН та інших міжнародних організаціях.

Крім того, у документі зазначається, що політика “Wet Foot, Dry Foot” (“Мокра нога, Суха нога”) залишиться скасованою, щоб “перешкоджати небезпечній, незаконній міграції”.

“Документ гарантує, що взаємодія між США та Кубою сприятиме інтересам американського та кубинського народів, зокрема шляхом просування прав людини, підтримки розвитку приватного сектору, незалежного від державного контролю, та зміцнення національної безпеки.” – Пресреліз Білого дому

Також меморандум передбачає проведення огляду порушень прав людини на Кубі, включаючи незаконні затримання, і вимагає звіту щодо осіб, які розшукуються американським правосуддям та переховуються на Кубі.

На новий документ відреагував міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес Паррілья, який у соціальних мережах зазначив, що меморандум “посилює агресію та економічну блокаду, яка карає весь кубинський народ і є головною перешкодою для нашого розвитку”.