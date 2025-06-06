Трамп підписав укази для розвитку дронів, електричних аеротаксі та надзвукових літаків у США

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Білий дім.

Президент США Дональд Трамп підписав низку указів, які мають на меті зміцнити оборону країни від безпілотників та збільшити виробництво електричних аеротаксі і надзвукових комерційних літаків. Цю інформацію підтвердили в Білому домі, повідомляє Reuters.

У трьох нових указах Трамп прагне дозволити використання дронів за межами візуального поля зору операторів, що є важливим кроком для розвитку комерційних поставок за допомогою безпілотників. Крім того, він ініціює заходи, спрямовані на зменшення залежності США від китайських виробників дронів, а також розпочинає випробування електричних літаків з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL).

Президент також створює федеральну цільову групу, яка займатиметься контролем повітряного простору США, розширенням обмежень на секретні об’єкти, посиленням використання технологій для виявлення дронів у реальному часі, а також наданням підтримки державним і місцевим правоохоронним органам.

Трамп підкреслює важливість протидії «зростаючій загрозі з боку терористів та неправомірного використання дронів іноземцями в повітряному просторі США».

“Ми захищаємо наші кордони від загроз національній безпеці, у тому числі в повітрі, оскільки на обрії не за горами масштабні громадські заходи, такі як Олімпійські ігри та чемпіонат світу.” – Майкл Краціос, директор Управління науково-технічної політики Білого дому

Крім того, Трамп доручив Федеральному управлінню цивільної авіації скасувати заборону, яка була введена у 1973 році, на надзвукові повітряні перевезення над землею.

“Реальність така, що американці повинні мати змогу летіти з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса менш ніж за чотири години. Досягнення в аерокосмічній інженерії, матеріалознавстві та зменшенні шуму тепер роблять надзвукові польоти над землею не лише можливими, але й безпечними, сталими та комерційно вигідними.” – Майкл Краціос

За словами представників адміністрації, нові укази Трампа не забороняють діяльність жодної китайської компанії-виробника дронів. Минулого року колишній президент Джо Байден підписав закон, який може заборонити китайським компаніям DJI та Autel Robotics продавати нові моделі дронів у США. DJI є найбільшим у світі виробником дронів і контролює понад половину ринку комерційних дронів у США.