Дональд Трамп підтримав Ізраїль після ударів по Ірану

Як повідомляє CNN

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку Ізраїлю, назвавши нещодавні удари по Ірану “дуже успішною атакою”. Цю інформацію він озвучив у коментарі для CNN.

“Ми, звичайно, підтримуємо Ізраїль, очевидно, і підтримували його так, як ніхто ніколи не підтримував. Іран мав би мене послухати, коли я сказав – ви знаєте, я їх попередив, не знаю, чи знаєте ви, але я попередив їх за 60 днів, а сьогодні 61-й день.” – Дональд Трамп

Трамп також підкреслив, що Ірану необхідно сісти за стіл переговорів для укладення нової ядерної угоди.

“Вони повинні сісти за стіл переговорів, щоб укласти угоду, поки не пізно. Для них буде вже надто пізно. Ви знаєте, що люди, з якими я мав справу, прихильники жорсткої лінії, мертві.” – Дональд Трамп

На запитання про те, чи пов’язані ці слова з нещодавнім нападом Ізраїлю, Трамп відповів, що “вони померли не від грипу і вони не померли від Covid”.

Деталі атаки Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські військові літаки завдали ударів по численних цілях на території Ірану, зокрема, по об’єктах, пов’язаним із збагаченням урану та іншими військовими установами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зазначив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок ізраїльських атак загинув головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерал Хоссейн Саламі, а також начальник штабу Збройних сил Ірану – Мохаммед Багері.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї попередив, що Ізраїль чекає “суворе покарання” за ці напади.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що країна має право на помсту за нічні авіаудари. Водночас у МЗС Ірану стверджують, що Ізраїль не зміг би здійснити ці удари без підтримки США.

Держсекретар США Марко Рубіо спростував будь-яку причетність Сполучених Штатів до атак Ізраїлю на Іран.