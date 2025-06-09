Трамп підтримує Національну гвардію в Лос-Анджелесі під час протестів

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Президент США Дональд Трамп висловився про розгортання Національної гвардії в Лос-Анджелесі, назвавши це “чудовим рішенням”. Він зазначив, що без цього кроку місто могло б зазнати серйозних руйнувань. Ці коментарі Трамп зробив у своїй соцмережі Truth Social.

У своєму дописі Трамп не стримувався у критиці на адресу губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, якого він образливо охарактеризував як “Newscum”, а також висловився негативно про мера Лос-Анджелеса Карен Басс. Президент підкреслив, що обидва посадовці повинні були б висловити йому подяку за його дії.

“Некомпетентні “губернатор” Ґевін Ньюскам і “мерка” Карен Басс повинні були б сказати: “ДЯКУЮ, ПРЕЗИДЕНТЕ ТРАМПЕ, ВИ ТАКИЙ ЧУДОВИЙ. МИ БЕЗ ВАС – НІХТО”. Натомість вони брешуть людям, називаючи це «мирними протестами».” – Дональд Трамп

Трамп також наголосив на тому, що його адміністрація завжди буде діяти для забезпечення безпеки громадян, завершивши свій допис гаслом своєї кампанії: “Make America Great Again”.

Ці заяви пролунали на фоні суперечливих оцінок подій у Лос-Анджелесі: федеральна влада класифікує їх як заворушення, тоді як місцева влада підкреслює мирний характер протестів.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив про намір подати позов до суду проти Трампа через відправку Національної гвардії для придушення протестів, які тривають вже четвертий день. Він зазначив, що такі дії мали бути узгоджені з керівництвом штату, чого не було зроблено.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт розкритикувала Ньюсома, звинувативши його у бездіяльності під час протестів. Вона охарактеризувала губернатора як “слабкого” і зазначила, що він залишався осторонь, поки в місті відбувалися заворушення.

“Федеральні правоохоронці стали мішенню нападів з боку радикалів і злочинців. Ньюсом виявився занадто слабким, щоб забезпечити безпеку міста, і саме це стало причиною указу Трампа щодо відправки Нацгвардії в Лос-Анджелес.” – Керолайн Лівітт, речниця Білого дому

Що відомо про міграційні протести у США

Протести розпочалися ввечері 6 червня в Лос-Анджелесі після того, як співробітники імміграційної та митної служб заарештували щонайменше 118 іноземців за підозрою у порушеннях імміграційного законодавства.

Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що на протестах було близько 1000 учасників. Демонстранти оточили будівлю федеральних правоохоронних органів та нападали на співробітників ICE.

7 червня у Парамаунті (штат Каліфорнія) сталися нові зіткнення неподалік офісу Міністерства внутрішньої безпеки. Поліція застосувала сльозогінний газ, світлошумові вибухівки та перцеві балончики, в той час як протестувальники кидали каміння та цемент у машини прикордонної служби.

За інформацією агентства АР, під час протесту було заарештовано профспілкового лідера, звинувативши його у перешкоджанні роботі правоохоронних органів.

Згідно з даними перепису населення, у Каліфорнії значна частина мешканців – латиноамериканці та люди іноземного походження.

Адміністрація президента Трампа оголосила про залучення 2000 службовців Нацгвардії для тимчасового захисту співробітників ICE та інших федеральних органів, які виконують свої обов’язки в Лос-Анджелесі. Військові будуть розгорнуті на 60 днів, остаточне рішення щодо цього залишається за міністром оборони США.