Трамп підтримує санкції проти Росії з контролем президента

Як пише Politico

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив готовність підтримати новий законопроєкт, що передбачає введення санкцій проти Росії. Цю ініціативу активно просувають республіканські сенатори. Однак Трамп підкреслює, що остаточне рішення про скасування санкцій має залишатися за ним. Цю інформацію повідомили джерела в адміністрації президента.

Згідно з даними, Трамп відкритий до пропозицій сенатора Ліндсі Грема, але вимагає, щоб законодавство закріплювало за президентом виключне право на управління зовнішньою політикою США. Адміністрація наполягає на тому, що президент повинен мати повне право скасовувати санкції без втручання Конгресу.

“Адміністрація не дозволить Конгресу мікрокерувати зовнішньою політикою президента. Законопроєкт має передбачати повний обсяг права на винятки” – високопоставлений чиновник Білого дому

Згідно з поточною версією законопроєкту, передбачено 500-відсоткове мито для країн, які імпортують російську нафту та уран, з можливістю тимчасового скасування тарифів президентом. Сенатор Грем погодився внести зміни, які дозволять ще один виняток із контролю Конгресу, але Білий дім прагне усунути будь-який нагляд законодавців над рішеннями президента у сфері зовнішньої політики.

Трамп пояснює свою позицію розчаруванням у діях президента Росії Володимира Путіна, який, за словами Трампа, не проявляє серйозності у переговорах щодо завершення війни в Україні.

“Путін підсовує мені багато нісенітниці” – Дональд Трамп

Спікер Палати представників Майк Джонсон висловив підтримку санкціям проти Кремля, тоді як лідер більшості в Сенаті Джон Тун залишився обережним, підкреслюючи необхідність узгодження деталей законопроєкту з Білим домом.

Незважаючи на широку двопартійну підтримку ініціативи в Сенаті, багато республіканців не готові голосувати за законопроєкт без чіткої публічної підтримки Трампа. Деякі законодавці, особливо з крила «Америка передусім», наполягають на особистій позиції президента.

“Якщо президент підтримує санкції, то і я їх підтримаю, але я довіряю президентові” – один із сенаторів-республіканців

Ліндсі Грем зазначив, що Трамп загалом підтримує санкційний пакет, але хоче зберегти контроль над тим, як саме будуть застосовуватися обмеження. Очікується, що законопроєкт можуть винести на голосування в Сенаті вже наприкінці липня.

9 липня республіканські лідери Конгресу США – спікер Палати представників Майк Джонсон і лідер більшості в Сенаті Джон Тун – оголосили про готовність просувати нові санкції проти Росії.

Про санкційний законопроєкт Грема-Блюменталя

На початку квітня 50 американських законодавців, очолюваних республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем, представили двопартійний законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій проти Росії у разі зриву мирних переговорів щодо України. Документ пропонує встановити тариф у 500% на імпорт у США товарів з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші сировини.

Дослідження показують, що схвалення цього законопроєкту може завдати більше шкоди США, ніж Росії, оскільки російські енергоресурси закуповують багато ключових партнерів Вашингтона, таких як Індія, Туреччина, ЄС, Бразилія, Південна Корея, Тайвань та Японія. Російський уран імпортують також самі США.