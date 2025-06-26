Як повідомляє джерело Associated Press

Адміністрація Дональда Трампа висловила намір взяти під контроль державний мовник “Голос Америки” або ж повністю його реформувати. Карі Лейк, представниця адміністрації, під час свого виступу перед Комітетом у закордонних справах Палати представників, зазначила, що Агентство США з глобальних медіа “прогнило наскрізь” і потребує передачі під контроль Державного департаменту США.

Лейк охарактеризувала трансляції “Голосу Америки” як антиамериканські та упереджені. Президент Трамп у своєму дописі на Truth Social підтримав цю позицію, назвавши мовника “лівацькою катастрофою” і закликавши до припинення його діяльності. Проте, “брандмауер”, запроваджений Конгресом у 1994 році, забороняє втручання урядовців у редакційну політику агентства, що ускладнює контроль над контентом. 20 червня адміністрація Трампа оголосила про скорочення понад 600 працівників “Голосу Америки”, що зменшить штат до менш ніж 200 осіб.

25 червня десятки ізраїльських поселенців напали на палестинське місто Кафр-Малік, внаслідок чого загинули троє місцевих жителів. За інформацією офісу Прем’єр-міністра Палестини, поселенці підпалили будинки та транспортні засоби, а також відкрили вогонь по мирних мешканцях. Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що після повідомлень про насильство на місце події були направлені військові та поліцейські сили. У результаті сутичок п’ятьох ізраїльських підозрюваних було заарештовано, а один офіцер отримав легкі поранення. Палестинський заступник президента Хусейн аль-Шейх назвав дії поселенців політичним рішенням ізраїльського уряду та закликав міжнародну спільноту втрутитися.

Того ж дня ізраїльські військові застрелили палестинського підлітка під час рейду на місто Аль-Ямун на Західному березі Йордану, про що повідомляє Reuters.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що авіаудари США “серйозно пошкодили” ядерні об’єкти Ірану, відкинувши їхній розвиток на роки назад. Це суперечить попереднім оцінкам Пентагону, які вказували на лише тимчасове відтермінування ядерної програми Ірану. Реткліфф підкреслив, що ключові об’єкти були знищені, хоча повного ліквідування програми не відбулося. Дональд Трамп у своєму дописі на Truth Social назвав повідомлення ЗМІ про неефективність ударів “фейковими новинами”.

Українська письменниця Вікторія Амеліна посмертно отримала премію Джорджа Орвелла у категорії Political Writing за свою книгу “Дивлячись на жінок, які дивляться на війну”. Ця книга, видана у 2025 році у видавництві William Collins, поєднує щоденникові записи, інтерв’ю, репортажі з місць воєнних злочинів та поезію. Голова журі Кім Даррок відзначив її твір як “незабутню картину людських наслідків війни”. Передмову до книги написала Маргарет Етвуд. Премія Джорджа Орвелла щороку присуджується за твори, які найкраще відповідають амбіціям письменника перетворити політичну літературу на мистецтво.