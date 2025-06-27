Трамп загрожує новими ударами по іранських ядерних об'єктах

За даними міністра оборони Катару, як зазначає медіа Reuters

Президент США Дональд Трамп оголосив, що американські військово-повітряні сили готові завдати нових ударів по іранських ядерних об’єктах, якщо буде підтверджено, що Тегеран зберігає можливості для збагачення урану. Ці заяви він зробив під час пресконференції у Білому домі 27 червня.

“Я б без вагань знову завдам удару по Ірану, якщо з’ясується, що Іран має уран з рівнем збагачення, достатнім для створення бомби (ядерної – ред.)” – Дональд Трамп

Раніше Трамп підкреслював, що США продовжать тиснути на Тегеран щодо його ядерної програми і не виключають можливості відновлення збройного конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

22 червня американська авіація завдала ударів по трьом ядерним об’єктам в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Трамп зазначив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, стверджуючи, що атаковані об’єкти “були повністю знищені”. Він також попередив, що у разі відмови Тегерана від миру, майбутні удари можуть бути “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за ці удари. Водночас, заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які стали мішенню для США.

19 червня у Білому домі було оголошено, що Трамп ухвалить рішення щодо можливих ударів по Ірану протягом наступних двох тижнів, залежно від переговорів з Тегераном щодо його ядерної програми.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже були під прицілом Ізраїлю з початку атак на Іран 13 червня 2025 року.

У відповідь на удари США, 23 червня Іран запустив понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході. За інформацією ізраїльського чиновника, щонайменше 10 ракет було випущено в бік Катару, а одна – в бік Іраку.

Міністр оборони Катару повідомив, що системи протиповітряної оборони перехопили ракети, які були націлені на авіабазу Аль-Удейд, найбільший військовий об’єкт США в регіоні, розташований через Перську затоку від Ірану.

Трамп відреагував на запуск ракет по американській базі у Катар, назвавши це “дуже слабкою реакцією”, яку США “очікували” та “ефективно відбили”. Він також зазначив, що ніхто з американських військових не постраждав.