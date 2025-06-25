Трамп погрожує Іспанії тарифами через оборонні витрати

Про це Дональд Трамп заявив у підсумковій пресконференції за результатами саміту НАТО на YouTube

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив намір змусити Іспанію “заплатити” за відмову підвищити витрати на оборону до 5% від валового внутрішнього продукту (ВВП). Це сталося після того, як прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес охарактеризував таке зобов’язання як “контрпродуктивне”.

Трамп зробив цю заяву під час пресконференції, що підсумовувала результати саміту НАТО. Він підкреслив, що США можуть підвищити тарифи на імпорт з Іспанії, якщо країна не виконає вимоги щодо оборонних витрат.

“Іспанія єдина країна, яка відмовляється платити (за оборону – ред.). Тому я змушу вас платити за торгівлю. Думаю, ми піднімемо тарифи для Іспанії вдвічі. Ми змусимо вас заплатити.” – Дональд Трамп

Президент США також зазначив, що особисто займеться переговорами з Іспанією з цього питання. Він позитивно оцінив рішення країн НАТО про підвищення витрат на оборону до 5% ВВП, вважаючи це важливим кроком для забезпечення безпеки Європи.

“Якщо союзники піднімуть витрати до 5%, то ми всі витрачатимемо близько трильйона доларів на рік. Це велике досягнення для Європи.” – Дональд Трамп

Раніше уряд Іспанії відхилив пропозицію генерального секретаря НАТО Марка Рютте про збільшення витрат на оборону до 5% ВВП до 2032 року. Прем’єр-міністр Санчес у спеціальному листі до Рютте зазначив, що “зобов’язання щодо цілі в 5% є контрпродуктивним”.

На саміті НАТО, що відбувся 24-25 червня в Гаазі, країни альянсу погодилися на збільшення витрат на оборону до 5% ВВП до 2035 року. Згідно з новими планами, країни НАТО мають намір витрачати 3,5% ВВП на оборонні потреби, а 1,5% – на захист критичної інфраструктури, оборону мереж, готовність цивільного суспільства, підтримку інновацій та розвиток оборонно-промислової бази.