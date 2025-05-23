Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив свою участь у саміті НАТО, запланованому на 24-25 червня в Гаазі. Про це повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Шуф після телефонної розмови з Трампом. Під час бесіди обговорювалися підготовка до саміту, питання мирного врегулювання конфлікту між Росією та Україною, а також важливість єдності Альянсу. Крім того, було піднято питання торговельних відносин між Нідерландами та США.

Прем’єр Польщі Дональд Туск різко відреагував на заяву кандидата в президенти Кароля Навроцького, який виступив проти вступу України до НАТО. У ефірі TVN24 Туск назвав цю позицію державною зрадою, підкресливши, що навіть у складні часи з Лехом Качинським існувала повна згода щодо підтримки України. Водночас він зазначив, що Польща не планує відправляти свої війська в Україну, оскільки це наразі не є необхідним.

Уперше з часів Другої світової війни Німеччина розгортає постійний військовий контингент за межами своїх кордонів. У Вільнюсі канцлер ФРН Фрідріх Мерц та міністр оборони Борис Пісторіус відкрили 45-ту бронетанкову бригаду Бундесверу, до складу якої увійдуть 4 800 солдатів і 200 цивільних. Це рішення стало відповіддю на російську агресію проти України та має на меті зміцнення східного флангу НАТО. Бригада повинна досягти повної боєготовності до 2027 року. Мерц підкреслив, що безпека Балтії є невід’ємною частиною безпеки Німеччини, а литовський президент Гітанас Науседа висловив вдячність за підтримку.

Гарвардський університет подав позов до суду проти адміністрації Дональда Трампа через заборону на прийом іноземних студентів. Це рішення уряду позбавило університет права на участь у студентській візовій програмі, внаслідок чого вже зараховані іноземні студенти змушені або перевестись до інших навчальних закладів, або залишити США. Міністерство внутрішньої безпеки США звинуватило Гарвард у підтримці «антиамериканських елементів» та можливих зв’язках з Китаєм. У відповідь університет назвав дії адміністрації незаконними та такими, що загрожують академічній свободі.

На даний момент в Гарварді навчається близько 6 800 іноземних студентів. Раніше адміністрація Трампа також заблокувала фінансування університету на суму 2,2 мільярда доларів, що викликало широкий резонанс у наукових колах.