Дік Шуф, прем’єр-міністр Нідерландів, оголосив, що президент США Дональд Трамп підтвердив свою участь у саміті НАТО, який відбудеться в Гаазі в червні. Цю інформацію політик оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Х.

У своєму повідомленні Шуф зазначив: “Тільки що мав приємну бесіду з Дональдом Трампом. Ми обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО, який заплановано на наступний місяць у Гаазі. Для Нідерландів велика честь приймати його та всіх наших союзників по НАТО”.

Саміт, що відбудеться 24-25 червня, буде зосереджений на формальному затвердженні нової мінімальної мети витрат для країн НАТО.

Особливу увагу учасники приділили питанню припинення вогню між Росією та Україною. Прем’єр підкреслив, що в умовах сучасних викликів важливо, щоб НАТО залишалося єдиним.

Шуф також зазначив: “Ми обговорили важливість досягнення миру між Росією та Україною. У ці складні часи надзвичайно важливо, щоб НАТО зберігало єдність. Разом ми сильніші”.

Крім того, обговорювалися торговельні відносини між США та Нідерландами. За словами прем’єра, обидві країни мають спільний інтерес у підтримці відкритих торговельних зв’язків, які приносять взаємну вигоду.

Він додав: “Ми також торкнулися спільних торговельних інтересів. Я підкреслив, що Нідерланди та США виграють від відкритих торговельних відносин”.