Дональд Трамп підтвердив розмову з Зеленським 4 липня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив, що 4 липня він проведе телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Цю інформацію Трамп озвучив журналістам під час свого візиту в аеропорт Меріленда.
“Завтра рано-вранці я розмовляю з президентом Зеленським. І знаєте, я дуже розчарований сьогоднішньою розмовою з Путіним. Бо чесно кажучи, мені здається, що Путіна там просто вже нема. Я не думаю, що він там. І я дуже розчарований. Я не думаю, що він хоче зупинитися, і це дуже погано.”
Раніше Володимир Зеленський висловив сподівання, що його розмова з Трампом відбудеться найближчими днями.
3 липня Трамп вже мав телефонну бесіду з російським президентом Володимиром Путіним. Після цієї розмови він зазначив, що не зміг досягти прогресу у питанні миру в Україні.
“Я незадоволений його позицією щодо угоди з Україною. Ні, сьогодні я зовсім не досяг із ним жодного прогресу.”
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