Трамп вимагає виробництво iPhone в США: загроза митами та падіння акцій Apple

Як заявив президент США Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив рішучу позицію щодо виробництва iPhone, заявивши, що компанія Apple повинна налагодити збір своїх смартфонів безпосередньо на американській території. У разі, якщо ця вимога не буде виконана, корпорація може зіткнутися з митом у розмірі не менше 25% на свою продукцію.

Трамп опублікував цю інформацію у своїй соціальній мережі Truth Social, зазначивши, що раніше особисто повідомив генеральному директору Apple Тіму Куку про свої очікування. Він підкреслив, що iPhone, які реалізуються в США, повинні бути виготовлені саме в Америці, а не в Індії чи інших країнах.

Після цієї заяви акції Apple зазнали різкого падіння, що свідчить про занепокоєння інвесторів через можливі торговельні обмеження. Така риторика Трампа є частиною його більш широкої стратегії підтримки американського виробництва та зменшення торговельного дефіциту, особливо на фоні напружених відносин США з Європейським Союзом та країнами Азії.

Водночас Apple активно розширює своє виробництво в Індії, поступово зменшуючи залежність від Китаю. За даними Reuters, у 2023–2024 роках компанія почала одночасно збирати нові моделі iPhone в Індії та Китаї, що раніше було неможливим.

Це зумовлено кількома факторами: геополітичною напругою між США та Китаєм, політикою «нулевого COVID» в Китаї, яка порушила ланцюги постачання, а також прагненням Apple диверсифікувати своє виробництво. Індія запропонувала вигідні умови для локалізації, включаючи податкові пільги та доступ до дешевшої робочої сили.

Станом на 2025 рік Індія стала одним із ключових центрів збору iPhone, що дозволяє Apple знизити ризики, пов’язані з політичним тиском з боку Вашингтона, і забезпечити стабільність виробництва.