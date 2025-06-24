Трамп закликав Нетаньягу обмежити удари по Ірану: деталі угоди про припинення вогню

Як повідомляє медіа Axios з посиланням на ізраїльського чиновника.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зателефонував ізраїльському прем’єр-міністру Біньяміну Нетаньягу з проханням утриматися від військових дій проти Ірану. Цю інформацію підтвердив ізраїльський чиновник, згідно з повідомленням Axios.

Нетаньягу, у свою чергу, зазначив, що не може скасувати заплановану атаку, оскільки Іран порушив режим припинення вогню. В результаті було ухвалено рішення значно зменшити масштаб удару, обмежившись лише однією радіолокаційною системою, розташованою за межами Тегерана.

“Зрештою, було вирішено значно скоротити удар, скасувати атаку на велику кількість цілей і завдати удару лише по одній радіолокаційній системі за межами Тегерана.” – Ізраїльський чиновник

Джерело в Білому домі повідомило, що Трамп “твердо і прямо” висловив Нетаньягу заперечення проти ізраїльського удару.

“Президент повідомив Нетаньягу, що потрібно зробити для підтримки припинення вогню. Прем’єр-міністр зрозумів серйозність ситуації та занепокоєння, висловлені президентом Трампом.” – Джерело в Білому домі

Згідно з інформацією CNN, Ізраїль у вівторок завдав удару по радарному об’єкту на північ від Тегерана, але утримався від подальших атак після розмови Нетаньягу з Трампом.

Цей удар стався всього через кілька годин після того, як мало набути чинності припинення вогню, і був відповіддю на запуск кількох ракет Іраном по Ізраїлю.

Трамп висловив вдячність Ізраїлю, а Нетаньягу пообіцяв утриматися від нових атак.

24 червня Трамп оголосив, що угода про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном вже набула чинності. Раніше він заявив про “повне та абсолютне” припинення вогню між двома країнами.

Проте Іран спростував наявність угоди про припинення вогню, зазначивши, що готовий зупинити військові дії, якщо Ізраїль припинить удари до 4 ранку за місцевим часом.

Передісторія атак Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках цілей, включаючи об’єкти збагачення урану та військові бази.

Прем’єр-міністр Нетаньягу заявив, що метою операції є знищення ядерної інфраструктури, заводів з виробництва балістичних ракет та військових потужностей Ірану.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю та здійснив кілька ракетних атак на американські військові бази на Близькому Сході.

Удар США по ядерних об’єктах Ірану

Вночі 22 червня американська авіація атакувала три ядерні об’єкти в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози, а об’єкти були повністю знищені.

Прем’єр-міністр Ізраїлю подякував Трампу за ці удари, тоді як Іран повідомив про евакуацію атакованих об’єктів заздалегідь.

Реакція Ірану та подальші події

23 червня Іран запустив понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США. Ракети були спрямовані на Катар та Ірак, але більшість з них були перехоплені системами ППО.

Президент Трамп назвав цю реакцію “дуже слабкою”, зазначивши, що США очікували її і ефективно відбили атаки, а також повідомив, що ніхто з американців не постраждав.