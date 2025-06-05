Як повідомляє соцмережа Truth Social, Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з Володимиром Путіним

5 червня президент США Дональд Трамп висловився про свою розмову з російським лідером Володимиром Путіним, під час якої він закликав його не реагувати на українську спецоперацію, відому як “Павутина”. Цю інформацію Трамп озвучив під час прес-конференції в Овальному кабінеті.

Він зазначив, що намагався переконати Путіна утриматися від дій у відповідь:

“Я сказав: ‘Не роби цього. Тобі не слід цього робити. Тобі слід це припинити’. Але знову ж таки, тут багато ненависті.” – Дональд Трамп

Трамп також поділився деталями телефонної розмови з Путіним, в якій російський президент нібито висловив намір відповісти на дії України. В рамках операції “Павутина” Служба безпеки України завдала удару по 41 російському літаку на чотирьох аеродромах.

Президент США підкреслив, що Путін “дуже чітко” дав зрозуміти, що удари по російських військових об’єктах не залишаться без відповіді. Окрім цього, під час розмови обговорювалася ситуація в Ірані, де Трамп підняв питання ядерної зброї, на що Путін нібито погодився, що Тегеран не повинен її мати.

Ця інформація продовжує розвиватися…