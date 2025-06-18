Трамп про роль Путіна у конфлікті Ізраїль-Іран та війну в Україні

Про це відом винів американський телеканал американський телеканал Fox News

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив думку, що Володимиру Путіну слід спочатку вирішити питання війни Росії проти України, перш ніж він зможе виступити в ролі посередника у конфлікті між Ізраїлем та Іраном. Цю інформацію Трамп озвучив під час брифінгу, який транслював телеканал Fox News.

За словами американського президента, він мав телефонну розмову з Путіним 17 червня, хоча Білий дім офіційно не підтверджував цю інформацію. Відомо, що 14 червня відбулися переговори між лідерами, під час яких обговорювалися події на Близькому Сході. Тоді Трамп зазначив, що Путін може стати посередником у конфлікті між Ізраїлем та Іраном.

Проте під час розмови 17 червня Трамп порадив Путіну спочатку залагодити ситуацію в Україні, перш ніж братися за посередництво на Близькому Сході.

“Я розмовляв з ним (Путіним – ред.) учора. І він насправді запропонував допомогу у посередництві (у конфлікті на Близькому Сході – ред.). І я сказав: ‘Зробіть мені послугу, виступіть посередником спочатку у своїй власній (війні – ред.)’. Я сказав: ‘Володимире, врегулюймо спершу Росію, а про це (конфлікт на Близькому Сході – ред.) зможеш подбати потім’. – Дональд Трамп

Раніше стало відомо, що після атак Ізраїлю на Іран 13 червня, Тель-Авів звернувся до адміністрації Трампа з проханням підтримати боротьбу проти іранської ядерної програми. 15 червня Трамп заявив про намір змусити Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту, підкресливши, що Путін може виступити посередником.

17 червня Трамп наголосив на необхідності “справжнього кінця” іранській ядерній програмі, від якої Тегеран має повністю відмовитися.

Згідно з інформацією CBS News, Трамп розглядає можливість участі США в ударах Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках цілей, включаючи об’єкти збагачення урану та військові бази.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є знищення ядерної інфраструктури Ірану, заводів з виробництва балістичних ракет та військових потужностей. Він підкреслив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок ударів загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Після атак кілька країн закрили свій повітряний простір, а МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах. Іран запевнив, що серйозних пошкоджень ядерні об’єкти не зазнали.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по ключових оборонних спорудах і військових базах Ірану.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США у причетності до ударів Ізраїлю, проте Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.