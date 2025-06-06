Конфлікт між Дональдом Трампом та Ілоном Маском у 2025 році

Зрештою посадовець Білого дому сказав Reuters, що розмови не планувалося.

Нещодавно в медіа з’явився конфлікт між президентом США Дональдом Трампом та бізнесменом Ілоном Маском. Мільярдер, який раніше очолював Департамент ефективності, отримав від Трампа титули “розумний хлопець” і “блискуча людина”. Однак, після того як Маск підтримав імпічмент президента, Трамп вирішив припинити державні субсидії для його компаній, заявивши, що Маск “вичерпав себе”. У цій статті розглянемо деталі їхньої співпраці та причини конфлікту.

Конфлікт став публічним 5 червня, коли Трамп у соціальних мережах оголосив, що попросив Маска піти через його “виснаженість”. Президент також скасував податкові пільги, які, на його думку, змушували людей купувати непотрібні електромобілі.

“Найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті, мільярди доларів, – це припинити урядові субсидії та контракти Ілона,” – зазначив Трамп, додавши, що Маск “просто збожеволів”.

У відповідь Маск заявив, що тарифи Трампа можуть призвести до рецесії, а також звинуватив президента в тому, що без нього той не виграв би вибори. Бізнесмен також натякнув на зв’язки Трампа з мільйонером Джеффрі Епштейном, звинуваченим у торгівлі людьми. Ілон Маск підтримав заклик до імпічменту Трампа і навіть розглядає можливість створення власної політичної партії.

6 червня планувалася телефонна розмова між Трампом і Маском, але, за інформацією ABC, президент не був готовий до розмови, стверджуючи, що Маск “втратив здоровий глузд”. Згодом представник Білого дому підтвердив, що розмова не відбулася.

Причини конфлікту між Трампом і Маском

Конфлікт загострився через критику Маском законопроєкту Трампа, що передбачає скорочення податків і витрат, який має бути підписаний у липні. Трамп називав його “великим, гарним законопроєктом”, тоді як Маск охарактеризував його як “огидну мерзоту”, що може призвести до дефіциту бюджету США на 2,5 трильйони доларів. Бюджетне управління Конгресу також попередило про можливий дефіцит у 2,3 трильйони доларів.

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що оцінка CBO не враховує потенційний дохід від нових тарифів Трампа. Трамп висловив своє “дуже розчарування” щодо Маска, вважаючи, що його незадоволення викликане скасуванням пільг для електромобілів, що може негативно вплинути на Tesla.

Джерела NBC News та Axios вказують на чотири основні причини, чому Маск обурився законопроєктом:

зменшення податкового кредиту на електромобілі, що негативно вплине на продажі Tesla;

відмова продовжити його роботу в уряді;

відмова Федерального управління цивільної авіації використовувати його супутникову систему Starlink;

відкликання кандидатури Джареда Айзекмана на посаду адміністратора NASA.

Деталі законопроєкту Трампа

Законопроєкт передбачає:

збільшення військових витрат на 150 мільярдів доларів;

виділення 150 мільярдів доларів для посилення безпеки кордонів;

продовження податкових пільг, запроваджених у 2017 році;

скасування податків на чайові та понаднормові години;

скорочення Medicaid;

зменшення програми додаткової продовольчої допомоги (SNAP);

скасування податкових пільг на енергоносії для споживачів.

Ілон Маск і його роль в уряді

Ілон Маск очолював DOGE – Департамент ефективності уряду США – з моменту інавгурації Трампа 20 січня 2025 року. Його завданням було зекономити 2 трильйони доларів, але згодом цю мету зменшили до 150 мільярдів. BBC підтвердила економію лише в 61,5 мільярда доларів.

Маск працював на посаді спеціального урядового службовця, плануючи залишити її після виконання завдань. Він стверджував, що прийшов, щоб усунути марнотратство у Вашингтоні. Одним із наслідків його роботи стало закриття програм допомоги USAID.

The Atlantic зазначає, що Маск не зміг адаптуватися до роботи в уряді, що викликало невдоволення серед керівників департаментів. Судові блокування рішень про скорочення видатків та саботаж з боку Пентагону свідчать про його зменшення впливу в адміністрації Трампа.

Чиновники пояснили, що Маск хотів керувати департаментом так, як своїми компаніями, але не зміг зрозуміти урядову структуру. Навесні він скаржився на повільні зміни в уряді, а також мав конфлікти з кількома міністрами.

З моменту президентських виборів у листопаді 2024 року популярність Маска знизилася на 9,6%. Politico зазначає, що Трамп не згадує про Маска, а конгресмени фактично виключили його зі своїх розсилок, що може позитивно вплинути на рейтинги Республіканської партії.

The Washington Post повідомила, що Маск вирішив відійти від політики та зосередитися на бізнесі. 29 травня 2025 року він оголосив про відставку з DOGE, подякувавши Трампу за співпрацю, і зазначив, що департамент продовжить свою роботу й без нього.

Як Маск увійшов у політику і допомагав Трампу

Маск почав активно підтримувати Трампа після замаху на президента в Пенсильванії в липні 2024 року. У інтерв’ю він заявив, що в будь-якому випадку підтримав би Трампа, а замах лише посилив його прихильність.

У серпні 2024 року Трамп анонсував можливість залучення Маска до роботи в адміністрації. Після виборів він призначив його очільником нового Департаменту ефективності уряду (DOGE), надавши доступ до чутливих фінансових даних.

12 листопада 2024 року повідомлялося, що підтримка кампанії Трампа коштувала політичному комітету America PAC, заснованому Маском, близько 200 мільйонів доларів, а The Washington Post назвала ще більшу суму – 288 мільйонів доларів.