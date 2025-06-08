Трамп попередив Ілона Маска про наслідки підтримки демократів на виборах

Про це заявив президент США Дональд Трамп в телефоном інтерв’ю медіа NBC News

Ілон Маск, відомий американський підприємець, може зіткнутися з “серйозними наслідками”, якщо вирішить фінансувати кандидатів від Демократичної партії на президентських виборах. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп під час телефонного інтерв’ю з NBC News, яке було опубліковано 8 червня.

“Якщо він це зробить, йому доведеться розплатитися за наслідки. Йому доведеться понести дуже серйозні наслідки, якщо він це зробить.” – Дональд Трамп

Трамп не уточнив, які саме наслідки можуть загрожувати Маску. Він також зазначив, що не має наміру відновлювати стосунки з бізнесменом після публічної суперечки, яка виникла на початку тижня.

На запитання про те, чи вважає він, що його стосунки з генеральним директором Tesla та SpaceX завершені, Трамп відповів: “Я б припустив, що так”. Він також звинуватив Маска у “неповазі до посади президента”.

“Я вважаю, що це дуже погано, бо він дуже зневажливий. Не можна не поважати посаду президента.” – Дональд Трамп

Конфлікт між Трампом і Маском

Суперечка між Трампом та Маском почалася після того, як бізнесмен розкритикував законопроєкт, який просуває президент, через можливе збільшення дефіциту бюджету США на 2,4 трильйона доларів. Цей документ містить ряд політичних ініціатив, включаючи податкові зміни та посилення контролю за імміграцією.

5 червня Трамп заявив, що Маск “вичерпав себе”. Президент також додав, що найкращий спосіб заощадити бюджетні кошти – це припинити державні субсидії та розірвати контракти з Маском. У відповідь бізнесмен назвав слова Трампа “брехнею” і висловив підтримку його імпічменту.

Раніше Маск був важливим союзником Трампа, витративши близько 300 мільйонів доларів на підтримку республіканців на виборах у листопаді 2024 року. Після цього він отримав неофіційну посаду в Білому домі, де керував Департаментом ефективності уряду Трампа.

Діяльність Маска, яка призвела до скорочення тисяч робочих місць у федеральному уряді та зменшення мільярдів доларів іноземної допомоги, викликала збої в роботі федеральних агентств і масові протести біля торгових точок Tesla в США та Європі.

29 травня Ілон Маск оголосив про свою відставку з адміністрації Трампа. Його термін як спеціального держслужбовця також закінчився в кінці травня, оскільки за американським законодавством особи з таким статусом можуть перебувати на держслужбі лише 130 днів.

Батько Маска, південноафриканський бізнесмен Еррол Маск, висловив думку, що його син “зробив помилку”, посварившись з Трампом. Він вважає, що обидва “втомилися від напруженої праці”, тому конфлікт між ними не є чимось незвичайним.