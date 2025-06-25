Трамп про можливий конфлікт Ізраїль-Іран та нову угоду з Іраном

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Сполучені Штати Америки продовжують свою кампанію тиску на Іран і не виключають можливості відновлення збройного конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Гаазі 25 червня.
“Конфлікт між Ізраїлем та Іраном може розпочатися знову, можливо, незабаром.”
Трамп також висловив думку про можливість укладення нової угоди з Іраном у найближчому майбутньому, проте підкреслив, що для нього це не є принциповим питанням.
“Наступного тижня ми можемо підписати угоду з Іраном. Вони воювали, вони програли. Угода мала бути про ядерну зброю, але ми підірвали ядерні обʼєкти Ірану. Тому чи буде угода – мене не обходить. Але ми можемо мати її.”
Ця заява Трампа сталася на фоні загострення напруженості на Близькому Сході, а також спроб деяких країн відновити дипломатичні ініціативи щодо ядерного врегулювання з Іраном.
Ситуація продовжує розвиватися, і нові деталі можуть з’явитися найближчим часом.
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