Трамп про можливий конфлікт Ізраїль-Іран та нову угоду з Іраном

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сполучені Штати Америки продовжують свою кампанію тиску на Іран і не виключають можливості відновлення збройного конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Гаазі 25 червня.

“Конфлікт між Ізраїлем та Іраном може розпочатися знову, можливо, незабаром.” – Дональд Трамп

Трамп також висловив думку про можливість укладення нової угоди з Іраном у найближчому майбутньому, проте підкреслив, що для нього це не є принциповим питанням.

“Наступного тижня ми можемо підписати угоду з Іраном. Вони воювали, вони програли. Угода мала бути про ядерну зброю, але ми підірвали ядерні обʼєкти Ірану. Тому чи буде угода – мене не обходить. Але ми можемо мати її.” – Дональд Трамп

Ця заява Трампа сталася на фоні загострення напруженості на Близькому Сході, а також спроб деяких країн відновити дипломатичні ініціативи щодо ядерного врегулювання з Іраном.

Ситуація продовжує розвиватися, і нові деталі можуть з’явитися найближчим часом.