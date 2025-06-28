Трамп загрожує повторним ударом по Ірану через ядерну програму

Як повідомляє медіа Reuters

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив можливість повторного військового удару по Ірану, якщо Тегеран відновить збагачення урану до небезпечного рівня. Цю інформацію він озвучив під час брифінгу в Білому домі, згідно з повідомленням Reuters.

На запитання про готовність знову застосувати військову силу проти Ірану, незважаючи на попередні заяви про знищення трьох іранських ядерних об’єктів, Трамп відповів:

“Звичайно, безумовно, абсолютно”.

Президент також підкреслив важливість того, щоб інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) або інші авторитетні організації мали можливість перевірити ядерні об’єкти Ірану після нещодавніх атак.

Трамп спростував думку про те, що пошкодження об’єктів були незначними, акцентуючи на серйозності завданих ударів.

Крім того, він розповів, що розглядав можливість скасування санкцій проти Ірану для підтримки країни в процесі відновлення, але відмовився від цієї ідеї після гнівних заяв верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї про перемогу над Ізраїлем та США.

“Мене вразили заяви, сповнені гніву, ненависті та огиди, і я негайно припинив будь-яку роботу над послабленням санкцій”. – Дональд Трамп

Раніше Трамп стверджував, що врятував життя іранського лідера. За даними американських чиновників, 15 червня він наклав вето на план Ізраїлю щодо ліквідації Хаменеї.

“Його країна була знищена, його три зловісні ядерні об’єкти були знищені, і я точно знав, де він переховується, і не дозволив Ізраїлю чи Збройним силам США, найвеличнішим і найпотужнішим у світі, позбавити його життя. Я врятував його від дуже поганої та ганебної смерті”. – Дональд Трамп

У відповідь міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зазначив, що можливість ядерної угоди залежить від зміни тону США щодо верховного лідера.