Трамп про Росію та можливі санкції США: жорстка позиція президента

Як повідомляє медіа The Hill

Під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президент США Дональд Трамп висловив стурбованість щодо дій Росії, заявивши, що “Росія переходить межу”. Він також підкреслив, що світ буде вражений тим, “наскільки жорстко можуть діяти” Сполучені Штати. Ці коментарі Трамп зробив під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому 5 червня.

Трамп акцентував увагу на тому, що якщо війна не закінчиться найближчим часом, він буде “дуже жорстким”. Це була його реакція на запитання про можливість введення нових санкцій проти Росії.

“Ми будемо дуже жорсткими, чи то Росія, чи будь-хто інший, ми будемо дуже жорсткими.” – Дональд Трамп

Президент США також зазначив, що має “дедлайн” для введення санкцій, і висловив упевненість, що Німеччина вживає аналогічних заходів.

“Чи є дедлайн? В цей момент, так, він у мене в голові, дедлайн. Коли я побачу момент, коли це не зупиниться, і я впевнений, що ви (звертається до Мерца) збираєтеся робити те ж саме, це буде дуже, дуже, дуже тяжко. І це може торкнутися обох країн.” – Дональд Трамп

Трамп також нагадав, що під час свого першого терміну на посаді президента він заблокував запуск газопроводу “Північний потік-2”.

“Мені шкода, що я це зробив. Але я зупинив “Північний потік-2”. Ніхто інший цього не зробив.” – Дональд Трамп

Крім того, він розкритикував адміністрацію Байдена за дозвіл на завершення цього проєкту, підкресливши, що США мають “настільки багато нафти й газу, що не зможуть усе це продати”, і ці ресурси слід включити до майбутніх торговельних угод.

Можливі санкції США проти Росії

На початку квітня 2025 року 50 американських законодавців, очолюваних республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем, представили двопартійний законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій проти Росії у разі зриву мирних переговорів щодо України.

Цей документ містить положення про введення первинних і вторинних санкцій, зокрема 500% тарифів на країни, які купують російську нафту та її похідні продукти.

18 травня держсекретар Марко Рубіо повідомив, що уряд США просив законодавців дати їм “трохи часу” і не вводити нові санкції, щоб сприяти прогресу в переговорах між Кремлем і Києвом.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон разом із Європою “без вагань” посилить санкції, якщо Володимир Путін не буде вести переговори “в дусі доброї волі”.

3 червня The Hill повідомила, що у Сенаті США представники обох партій готують новий масштабний двопартійний пакет санкцій на тлі успішної операції України “Павутина” та ескалації російських атак, але республіканці очікують на “зелене світло” від президента Трампа.