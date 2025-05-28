Трамп про Путіна та можливі нові санкції через Україну

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.

Президент США Дональд Трамп висловив своє зростаюче невдоволення щодо дій президента Росії Володимира Путіна, попереджаючи, що той «грає з вогнем», відмовляючись від серйозних мирних переговорів для вирішення конфлікту в Україні. Проте Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо введення нових санкцій проти Москви.

Згідно з інформацією, отриманою з анонімних джерел в адміністрації, Путін наближається до того, щоб «спалити золотий міст», який Трамп спробував збудувати для мирного врегулювання. Незважаючи на посилення російських атак на Україну, президент США поки що не визначився з питанням нових санкцій.

Проукраїнські союзники в Конгресі США закликають Білий дім до активніших дій, підтримуючи ініціативи щодо введення нових санкцій. Європейські партнери також готуються взяти на себе більшу відповідальність у підтримці України, оскільки побоюються, що Трамп може зменшити свою активність у мирних переговорах без належного покарання для Москви.

У своїх публічних виступах Трамп неодноразово підкреслював, що Путін «грає з вогнем» і попереджав про можливі наслідки. Хоча він розглядає варіант введення нових економічних санкцій, його позиція залишається невизначеною. Експерти та колишні представники адміністрації вважають, що Трамп часто ухилявся від рішучих дій щодо Росії, незважаючи на численні можливості.

Фред Флейтц, віцеголова Інституту політики «Америка понад усе», зазначив, що Трамп робив все можливе для вирішення конфлікту, але якщо це не вдалося, відповідальність лежить на адміністрації Байдена. Він також підкреслив, що терпіння Трампа щодо Путіна вичерпується, і в найближчі шість тижнів можуть бути вжиті жорсткі заходи.

Під час нещодавніх розмов із європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським Трамп висловив думку, що Путін відмовився від переговорів через загрозу нових санкцій з боку Заходу. Хоча він і розчарований у Путіні, Трамп намагається уникнути тиску на російського лідера, сподіваючись на його добровільну співпрацю.

Деякі представники адміністрації висловлюють побоювання, що нові санкції можуть негативно вплинути на американські компанії та відштовхнути Росію від переговорного процесу. Водночас частина республіканців у Конгресі підтримує більш жорсткі заходи проти Москви.

Європейські чиновники зазначають, що Росія намагається відокремити війну в Україні від загальних відносин із США, де і Путін, і Трамп бачать потенціал для економічного зближення. За словами одного з європейських посадовців, Москва прагне розділити ці дві теми – відносини між Росією та США та конфлікт в Україні, вважаючи їх окремими проблемами.