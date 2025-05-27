Трамп про Путіна: нові санкції та критика російських дій в Україні

Як повідомлює Twitter-акаунт RapidResponse47

Дональд Трамп, президент США, висловив стурбованість щодо дій Володимира Путіна, заявивши, що російський лідер “грає з вогнем”. Цю інформацію Трамп оприлюднив у своїй соцмережі Truth Social, підкресливши, що без його втручання Росія могла б зіткнутися з серйозними проблемами. “Володимир Путін не усвідомлює, що якби не я, з Росією трапилось би багато поганих речей. Я маю на увазі дуже поганих. Він грає з вогнем!” – написав Трамп.

Цікаво, що Трамп не оголосив про нові санкції проти Росії. Проте, раніше з’явилася інформація, що президент США розглядає можливість введення нових обмежень цього тижня у відповідь на постійні атаки Росії на Україну та повільний прогрес у мирних переговорах. Хоча ймовірні санкції не торкнуться банківського сектору, розглядаються інші заходи, які можуть посилити тиск на Путіна для досягнення поступок у переговорах.

26 травня Трамп також висловив критику на адресу російських бомбардувань України, зазначивши, що його непокоїть поведінка Путіна, оскільки “він посилає ракети по містах і вбиває людей”. Тоді ж він не виключив можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

У відповідь на ці заяви, російська сторона охарактеризувала слова Трампа як “емоційні”. Речник Путіна зазначив, що Росія нібито вдячна Трампу за ініціювання процесу переговорів між Росією та Україною.