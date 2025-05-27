Нові санкції США, аварія в Ліверпулі та гуманітарна допомога в Газі: огляд новин

Про це газета The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Цього тижня президент США Дональд Трамп розглядає можливість введення нових санкцій проти Росії. Це рішення, як повідомляє The Wall Street Journal, викликане розчаруванням через постійні атаки на Україну та повільний прогрес у мирних переговорах. Хоча нові санкції, ймовірно, не торкнуться банківського сектору, вони можуть включати інші заходи, спрямовані на посилення тиску на Кремль з метою досягнення 30-денного припинення вогню, підтримуваного Україною.

Проте Трамп може відмовитися від запровадження нових санкцій, оскільки, за словами його оточення, він “втомився від мирних переговорів” і готовий їх припинити, якщо чергова спроба не принесе результату. 26 травня президент висловив критику на адресу Путіна через бомбардування українських міст і натякнув на можливість введення додаткових санкцій.

У Ліверпулі 26 травня сталася трагічна аварія: водій мінівена наїхав на футбольних уболівальників, які святкували перемогу клубу “Ліверпуль” у Прем’єр-лізі. Внаслідок інциденту постраждали 47 осіб, з яких 27 були госпіталізовані, серед них двоє з серйозними травмами, включаючи дитину. Ще 20 осіб отримали медичну допомогу на місці, серед них четверо дітей.

Пожежно-рятувальна служба повідомила, що четверо постраждалих, включаючи дитину, опинилися затиснутими під автомобілем, і рятувальникам довелося піднімати транспортний засіб. Водія, 53-річного чоловіка, затримали, а інцидент не розглядається як теракт. Футбольний клуб висловив співчуття постраждалим і пообіцяв надати необхідну допомогу.

Гуманітарна організація за підтримки США 26 травня розпочала операції в Секторі Гази, доставляючи вантажівки з продуктами харчування до розподільчих пунктів. За даними Reuters, гуманітарний фонд Гази підтвердив прибуття вантажівок, хоча точна кількість не розголошується. Операція здійснюється на базі чотирьох великих центрів на півдні Гази, де перевіряють сім’ї на можливі зв’язки з бойовиками ХАМАС, ймовірно, із застосуванням біометричних технологій.

Представники фонду зазначили, що гуманітарна допомога надходитиме все активніше, оскільки Ізраїль дозволив ввезення базових продуктів після тривалого блокування. Проте ООН повідомляє, що гуманітарна допомога поки не дійшла до місцевих жителів.

Міністерство закордонних справ Північної Кореї різко розкритикувало американський проєкт протиракетної оборони “Золотий купол”, назвавши його “сценарієм ядерної війни”. У меморандумі Інституту американських досліджень при МЗС КНДР йдеться, що цей проєкт є частиною політики домінування США і загрожує стратегічній безпеці ядерних держав.

За словами представників Північної Кореї, США використовують цей проєкт для мілітаризації космосу під приводом захисту від ядерних ракет, але насправді він спрямований проти суверенних держав, включаючи КНДР. Нагадаємо, що 20 травня президент США затвердив цей проєкт, який має на меті боротьбу з гіперзвуковою зброєю та системами фракційного орбітального бомбардування.