Після авіакатастрофи в Казахстані низка міжнародних авіакомпаній оголосила про тимчасове призупинення польотів до кількох російських міст.

Відразу три авіаперевізники заявили про зупинку рейсів до Росії через зростаючі ризики для безпеки пасажирів і екіпажу. Серед них — “Азербайджанські авіалінії”, ізраїльська El Al і казахстанська Qazaq Air.

Авіакомпанія Azerbaijan Airlines (AZAL) оголосила про тимчасову зупинку рейсів із Баку до семи російських міст, серед яких Мінеральні Води, Сочі, Волгоград, Уфа, Самара, Грозний і Махачкала. Скасування польотів набуде чинності з 28 грудня.

Ізраїльська El Al, за даними The Jerusalem Post, тимчасово припиняє рейси за маршрутом Тель-Авів – Москва щонайменше на тиждень.

“Наступного тижня компанія проведе нову оцінку ситуації, аби вирішити, чи відновлювати польоти за цим маршрутом.”

Казахстанська Qazaq Air також призупинила польоти з Астани до Єкатеринбурга до 27 січня наступного року. У пресслужбі компанії зазначили, що рішення ухвалене для забезпечення безпеки на основі постійного аналізу ризиків.

“Авіакомпанія Qazaq Air змушена тимчасово призупинити виконання авіарейсів маршрутом Астана – Єкатеринбург у період з 28 грудня цього року до 27 січня 2025 року.”

Усі три перевізники пояснюють свої рішення необхідністю посилити безпеку пасажирів у зв’язку з актуальними загрозами в російському повітряному просторі.