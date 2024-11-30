Литва, Латвія та Естонія ухвалили рішення від'єднатися від російської електроенергетичної мережі та приєднання до європейської вже на початку лютого наступного року.

Про це повідомляє пресслужба естонської енергетичної компанії Elering.

Зазначається, що названі вище балтійські країни наразі завершують вихід з енергетичної системи, контрольованої Росією. Поки що Литва, Латвія та Естонія працюють у складі IPS/UPS, частоту якої регулює Росія.

У пресслужбі енергетичної компанії заявили, що вже 8 лютого 2025 року енергосистеми країн Балтії відключаться від з’єднання з системою IPS/UPS і розпочнуть спільне випробування роботи своїх енергосистем у режимі енергетичного острова. Синхронізація з частотою континентальної Європи запланована на 9 лютого.

“Синхронізація з енергосистемою континентальної Європи не лише підвищить нашу енергетичну безпеку, але й забезпечить ефективний зв’язок із ринками ЄС. Це великий крок у напрямку інтеграції наших систем до єдиних правил Європи”, — підкреслили у компанії.