Про це повідомляє пресслужба естонської енергетичної компанії Elering.

Зазначається, що названі вище балтійські країни наразі завершують вихід з енергетичної системи, контрольованої Росією. Поки що Литва, Латвія та Естонія працюють у складі IPS/UPS, частоту якої регулює Росія.

У пресслужбі енергетичної компанії заявили, що вже 8 лютого 2025 року енергосистеми країн Балтії відключаться від з’єднання з системою IPS/UPS і розпочнуть спільне випробування роботи своїх енергосистем у режимі енергетичного острова. Синхронізація з частотою континентальної Європи запланована на 9 лютого.

“Синхронізація з енергосистемою континентальної Європи не лише підвищить нашу енергетичну безпеку, але й забезпечить ефективний зв’язок із ринками ЄС. Це великий крок у напрямку інтеграції наших систем до єдиних правил Європи”, — підкреслили у компанії.