Такі дані оприлюднив Опендатабот.
За даними дослідження, загалом торік офіційно діяли 29 685 благодійних організацій.
Зазначається, що “неподання даних про фінанси не є трендом воєнного часу”. Така тенденція продовжується вже кілька років. Навпаки, від початку повномасштабної війни ситуація навіть покращилась. Так, у 2021 році звіти не подавали 94% БО, а у 2022 – 82,4%.
Найбільше поданням звітності нехтують благодійні установи на тимчасово окупованих та прифронтових регіонах: на Луганщині (98% не звітують), Донеччині (89%), Херсонщині (87%). Ймовірно, це пов’язано з труднощами в роботі через бойові дії.
Антилідерами стали також Миколаївщина (77%), Запорізька область (76%) та Одещина (75%).
Найчастіше від звітності ухиляються фонди, що надають соціальну допомогу – 87%, займаються освітою – 6,8% та громадські організації (ГО) – 4,3%.
Серед ГО тенденція до відмови від звітності ще помітніша. Торік звіти не подало 87,5% від усіх зареєстрованих ГО, а у 2022 та 2021 роках таких організацій було ще більше – 90,8% та 96,5% відповідно.
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