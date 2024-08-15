Служба безпеки та Національна поліція затримали ще трьох молодиків, які за завданням РФ палили військові позашляховики Сил оборони в Івано-Франківській області та у Харкові.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, затриманих молодиків координували російські спецслужби, які обіцяли гроші за знищені авто українських захисників.

Для підпалів чоловіки використовували легкозаймисті суміші, а потім фіксували загоряння на камери власних телефонів для “звітності” перед окупантами.

️ Так, в Івано-Франківській області затримали 15-річного місцевого жителя та його 18-річного родича. Вони, за даними СБУ, підпалили три позашляховики ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на передовій.

Молодики об’їжджали на велосипедах територію району, де відстежували авто українських військ. Після виявлення потенційних цілей — фотографували їх та відправляли на “погодження”.

Потім за інструкцією “куратора” фігуранти виготовляли легкозаймисту суміш, обливали військові авто та підпалювали.

У Харкові правоохоронці затримали 22-річного контрактника-дезертира, який самовільно залишив військову частину і переховувався в обласному центрі.

На одному з Телеграм-каналів на молодика “вийшов” представник російської розвідки та запропонував йому гроші в обмін на співпрацю. За вказівкою ворога молодик протягом однієї ночі підпалив одразу шість позашляховиків українських військ.

Правоохоронці затримали його, коли він намагався втекти з місця злочину.

Обидва зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 до 10 років тюрми. Крім того, вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітнього фігуранта, додали в СБУ.