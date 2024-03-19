Ще три сім’ї з дітьми виїхали з тимчасово окупованих територій Запорізької та Донецької областей, одна – з трирічною дитиною.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Одна сім’я разом із трирічною дитиною мешкала в Енергодарі, батьки працювали на Запорізькій АЕС, а коли відмовилися співпрацювати з окупантами, то зазнали з іхнього боку утисків.

Інша родина — мама з 8-річним сином, які переховувалися у бабусі й дідуся.

Ще одна дитина, яку вдалося вивезти з окупації — 9-річний хлопчик із Донеччини. Тривалий час окупанти намагались відправити дитину «на відпочинок» у Татарстан.