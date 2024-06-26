Російська армія вдень 26 червня завдала авіаудару по місту Дергачі Харківського району.

Про це у Фейсбуці повідомила Поліція Харківської області.

Як зазначили в поліції, попередньо, військові РФ завдали по населеному пункту три удари авіабомбами.

“26 червня близько 15:35 окупанти обстріляли місто Дергачі Харківського району. Вибухові поранення та гостру реакцію на стрес отримали 12 людей, серед яких три дитини 2007, 2008, 2012 років народження”, – ідеться у повідомленні.

Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.