Три українські атомні електростанції — Хмельницька, Рівненська та Южно-Українська — значною мірою відновили виробництво електроенергії після тимчасового зниження потужностей через російські обстріли минулого тижня.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

Попри відновлення виробництва, Гроссі підкреслив, що ці станції все ще функціонують у надзвичайно складних умовах, спричинених постійними атаками Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Поточний стан на АЕС:

Із дев’яти реакторів на трьох АЕС вісім продовжують роботу, один — тимчасово зупинено.

Проблеми з електропостачанням: деякі зовнішні лінії електропередач залишаються відключеними через удари по критичній інфраструктурі України.

МАГАТЕ продовжує моніторинг ядерної безпеки на українських атомних станціях, попри регулярні повітряні тривоги та загрози з боку Росії, зокрема нещодавній проліт 17 безпілотних літальних апаратів РФ поблизу Южно-Української АЕС.

Гроссі наголосив на необхідності стабільного зовнішнього електропостачання для забезпечення ядерної безпеки станцій.

Також він підкреслив важливість стійкості українських операторів атомних станцій, які підтримують роботу під час складних умов.

Він також зауважив, що потрібно бути готовими до можливих викликів через “крихкість” електромережі.

Очільник МАГАТЕ закликав до максимальної обережності та поміркованості, щоб уникнути дій, які можуть вплинути на зовнішнє постачання енергії або ядерну безпеку. Цей заклик стосується, зокрема, рішень Росії продовжувати обстрілювати українські енергетичні об’єкти, що підриває ядерну безпеку в регіоні.