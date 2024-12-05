Американська кіноакадемія оголосила лонгліст претендентів на премію "Оскар 2025". До списку з 169 стрічок потрапили три українські роботи.

Про це повідомили у Державному агентстві України з питань кіно.

Які українські фільми потрапили до списку

“Ля Палісіада” (режисер Філіп Сотниченко). Сюжет ґрунтується на історії 1996 року. Фільм розповідає історію двох друзів, детектива міліції та судового психіатра, які за п’ять місяців до мораторію на смертну кару розслідують вбивство колеги.

“Порцелянова війна” (режисери Брендан Белломо та Слава Леонтьєв). Стрічка про трьох українських митців порцелянової анімалістики, які творять попри жахи війни.

“Мирні люди” (режисерка Оксана Карпович). – документальний фільм, створений на основі радіоперехоплених розмов російських окупантів із сім’ями, що відображає їхнє буденне ставлення до жорстокості.

Церемонія нагородження відбудеться 3 березня 2025 року в театрі “Долбі” в Лос-Анджелесі.

“Українське кіно продовжує розповідати світу потужні історії, які залишають слід у серцях. Пишаємось нашими талантами та вболіваємо за них!” — резюмували у Держкіно.