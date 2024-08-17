Поліція Істрії в Хорватії розшукує трьох українців, підозрюваних у підпалі порту Медулін та знищенні 35 суден.

Про це повідомляє Балканський оглядач.

Поліція Істрії, Хорватія, розшукує трьох українців, підозрюваних у підпалі в порту Медулін, що призвів до знищення 35 суден. Підозрювані – 28-річний та двоє 25-річних громадян України, які прибули до Хорватії з Польщі.

Вони діяли за попередньою змовою: один з них кинув пляшку з легкозаймистою рідиною, що спричинило пожежу, внаслідок якої 22 судна згоріли повністю, а інші були пошкоджені.

Власникам водного транспорту в Хорватії завдано збитків на близько два мільйони євро. Поліція повідомила, що зловмисники не знаходяться в країні, і кримінальну справу передано прокуратурі для подальших дій, зокрема, для видачі міжнародного ордера на арешт.